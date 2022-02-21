Rusya: Ukrayna sınırında bir karakola top mermisi isabet etti

Rusya'nın güvenlik teşkilatı FSB, Donbass bölgesinde devam eden bombardıman sırasında Rusya ve Ukrayna arasındaki bir sınır güvenlik karakolunun sınırın ötesinden fırlatılan bir mermiyle vurulduğunu bildirdi.

FSB'nin bugün yayınlanan bir açıklamasınde “21 Şubat günü sabah saat 09.50'de Ukrayna topraklarından atılan bilinmeyen tipte bir top mermisi, sınır departmanından muhafızların çalışma alanını tamamen yok etti" denildi.

FSB, karakolun Rusya-Ukrayna sınırına yaklaşık 150 metre uzaklıkta olduğunu söyledi. Olayın ardından herhangi bir can kaybı bildirilmedi ve alanın güvenliğini sağlamak için patlayıcı uzmanlarının getirildiği belirtildi.

FSB ayrıca vurulan karakol olduğunu belirttiği bir yapının görüntülerini paylaştı: