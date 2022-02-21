Ukrayna Donbass'ı hedef almaya devam ediyor: En az iki sivil öldürüldü

Donbass'taki ayrılıkçılar Ukrayna kuvverlerinin bombardımanının bugün de devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) ateşkes takibini yapan kurumu Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi misyonu ilan eden Pazartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna bombardımanı sonucu birçok noktada sivillerin öldürüldüğünü söyledi.

Açıklamaya göre Petrovski semtine düşen bomba sonucu bir kişi yaşamını yitirirken Trudovskaya köyünde bir otobüs durağına atılan başka bir bomba nedeniyle bir sivil daha öldürüldü.

Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileri Petrovski ve Kievski bölgelerindeki okulların hedef alındığını söyledi.

Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı, Ukraynalı bir sabotaj grubunun bugün cumhuriyetin topraklarına girdiğini ve bir silah deposunun havaya uçtuğunu söyledi. Açıklamada "Düşman, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun devlet sınırına ulaşmaya çalıştı. DHC savaşçıları merkezi iletişim yollarını kapattı. Çatışma sürüyor" denildi.

Ayrıca DHC, Ukrayna ordusunun Kominternove köyünü hedef aldığını belirterek, Kiev'in son 24 saatte 54 kez ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

Bombardıman dolayısıyla sivil kayıpların yanı sıra DHC, milislerinden bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişininse ağır yaralandığını belirtti.

Lugansk'ta 55 yaş üstü için 'gönüllü seferberlik' ilan edildi

LPR başkanı Leonid Pasechnik tarafından imzalanan bir kararnameye göre, Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeyse (LHC) 55 yaş üstü erkekler için "gönüllü seferberlik" ilan edildi.

Yetkililerin açıklamasına göre bu sabah yerel saatle 04.35'te Kiev güçleri Lugansk'taki Primiske'yi bombaladı. Bombardıman sonucunda en az bir ev hasar gördü.

Sınırı geçen kişi sayısı 61 bine ulaştı

Rusya Acil Durumlar Bakanı Vekili Aleksandr Çupriyan bu sabah yaptığı açıklamada, Lugansk ve Donetsk'ten yaklaşık 61 bin kişinin tahliye kapsamında Rusya'nın Rostov Bölgesi'ne geçtiğini söyledi.