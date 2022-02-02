Ukrayna ordusu Kırım sınırında tatbikat düzenledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı birliklerin Kırım sınırında Uragan tipi çok namlulu roketatar sistemleri kullanarak tatbikat yaptığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, "Rus saldırganlığını" öne sürerek bölgede gerilimi tırmandıran Batılı ülkelerden, ABD ve NATO'dan silah ve askeri teçhizat alan Ukrayna, Kırım sınırında tatbikat yaptı.

Tatbikatın Uragan tipi çok namlulu roketatar sistemlerinin koordinasyonuyla ilgili planlı arazi eğitimlerini kapsadığını belirten Ukrayna ordusu, tatbikatın savaş koşullarına son derece yakın koşullarda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Daha önce, Ukraynalı askerler, ocak ayının sonunda da Kırım sınırındaki Herson Bölgesi'nde tatbikat düzenlemişti.

Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Temmuz 2021'de de Kırım sınırında tatbikat gerçekleştirmiş, tatbikat kapsamında hava savunma birimleri, Buk uçaksavar füze sistemleri yardımı ile göreceli düşmanın hava saldırısını püskürtme çalışması yapmıştı.



