Lugansk: Ukrayna ordusu, milis güçlerinden bir askerimizi kaçırdı

Hükümet ile milis güçleri arasında gerilimin tırmandığı Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş bölgelerden biri olan Lugansk’ın sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna ordu güçlerinin Lugansklı bir milisi kaçırdığını açıkladı.

‘Milis güçlerinden bir asker sabotajcı Ukrayna birimi tarafından kaçırıldı’

Lugansk sözcüsü Filiponenko, “22 Ocak’ta (Donbass’ta çatışan tarafların temas hattında yer alan) Svetlodarsk’ta devriye gezdikleri sırada, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin milis güçlerinden bir asker, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sabotajcı birimi tarafından kaçırılmıştır” açıklaması yaptı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Filiponenko, “Lugansklı askerin, ormanlık alanda şüpheli bir eylemin farkına varması ardından destek beklemeden bu alana gittiğini, bu sırada kendisine saldırıldığını, ancak bu şekilde sabotajcı grubun Lugansk’ın derinliklerine ilerlemesini önlediğini” ifade etti.

Kasım ve aralık aylarında da benzer olaylar yaşanmıştı

Öte yandan, Lugansk yöneticileri, geçen yılın kasım ve aralık aylarında da bazı milis güçlerinin Ukrayna ordusu tarafından kaçırıldığı açıklamalarını yapmıştı.

Bilindiği üzere, kaçırma olayları, Batı ülkelerinin Ukrayna hükümetine askeri desteklerini artırdıkları ve Ukrayna’nın doğusunda gerilimin tırmandığı bir döneme denk geliyor. Bir süre önce açıklama yapan Rusya Dışişleri yetkilileri ise Ukrayna hükümetinin, ordu bünyesindeki askerlerin yarısını Donbass’taki temas hattı yakınlarına yığdığını belirtmişti.