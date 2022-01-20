Rusya'da Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma hazırlığı

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) milletvekilleri, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma’ya sundu.

Sputnik'in haberine göre tasarı metninde, “Bu cumhuriyetlerde, geçtiğimiz yıllar içinde, halkın iradesi temelinde, demokratik yapılar ve meşru iktidarın tüm niteliklerine sahip devletler inşa edildi" ifadelerine yer verildi.

Bu adımı, "makul ve ahlaken haklı" olarak nitelendiren milletvekillerine göre tanıma, bu halkların güvenliğini ve dış tehditlerle soykırım politikasının uygulanmasından korunmasını garanti altına almak için zemin oluşturacak.

Bunun ayrıca barış ve bölgesel istikrarın güçlenmesine ve her iki devletin uluslararası toplum tarafından tanınması sürecinin başlamasına yardımcı olacağı kaydediliyor.

DHC ve LHC ile en kısa sürede görüşmeleri başlatma çağırısında bulunan milletvekilleri, böylece güvenlik dahil işbirliği alanını düzenleyecek devletlerarası ilişkiler için yasal temelin oluşturulacağını belirtti.