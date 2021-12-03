Ukrayna ordusu Donbass'ta iki köye ağır silahlarla ateş açtı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden iki cumhuriyetten biri olan Donetsk Halk Cumhuriyeti, iki yerleşim bölgesinin Ukrayna ordusu tarafından ağır silahlarla hedef alındığı açıkladı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun kentin batı eteklerindeki iki köye ağır silahlarla ateş açtığını belirtti. Telegram kanalından bir açıklama yayınlayan Kulemzin, Ukrayna ordu birliklerinin Donetsk’in batı eteklerindeki Staromihaylovka ve Trudovye köylerine ağır silahlarla ateş açtığını ifade etti.

Ukrayna, 2014 yılının nisan ayında Kiev’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donbass bölgesindeki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı. BM'nin verilerine göre bölgede yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.