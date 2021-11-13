Batı'nın Rusya kuşatmasında hedefteki yer: Donbass...

Bugün Ukrayna'nın Bayraktar SİHA'larını da kullanarak saldırdığı ve büyük kışkırtmalarda bulunduğu Donbass'ta tansiyon giderek yükseliyor.

Tarih boyunca kritik bir bölge olan Donbass sosyalizmin kuruluş döneminde de oldukça önemli bir rol oynarken, Ukrayna'da 2014'teki Batı darbesi sonrası bölge çatışma ve aynı zamanda tartışmaların odağında.

Yazarımız Erhan Nalçacı, Donbass'ın tarihteki yerini ve güncel durumu özetlediği yazısında "Batı emperyalizminin Rusya kuşatmasında Donbass bölgesindeki gerilimi arttıran kışkırtmaların tehlikeli bir boyut kazandığı görülüyor" vurgusunda bulundu.

'Donetsk olmasa sosyalizmin kuruluşu hayalden ibaret kalırdı'

Sosyalizmin kuruluş yıllarında bölgenin önemine işaret ederek yazısına başlayan Nalçacı, "Lenin daha sosyalist kuruluşun başında 'Donetsk olmasa sosyalizmin kuruluşu hayalden ibaret kalırdı' demişti. Gerçekten Don Kazaklarının yaşadığı bu kırsal bölge sosyalizmin hemen başında gelişkin bir sanayi bölgesi haline gelmiş ve Sovyetler Birliği’nin geri kalanının sanayileşmesinde kritik bir rol oynamıştır. Donbass’ta çıkarılan kaliteli kömürün ve çelik fabrikalarının etkisi her yerde hissedilmiştir. Sosyalist kuruluşun unutulmaz öncüsü Stakhanov Donbass’ta maden işçisidir. Bir günde büyük bir yaşam disiplini ile 102 ton kömür çıkarınca Sovyetlerde Stakhanov Hareketi başlamış, Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1935’te Öncü İşçiler Konferansı’nı toplamıştır" hatırlatmasını yaptı.

Faşist çeteler devrede

Bölgenin tarihsel seyrinin ardından yaşanan son gerilim ve çatışma tablosunu da özetleyen Nalçacı, "Minsk Anlaşmasına göre 30 km genişliğindeki gri bölgeye anlaşmayı ihlal eden Ukrayna ordusu son birkaç ay içinde giriş yaptı ve çatışmalar arttı. Geçenlerde faşist çetelerin liderlerinden Yaroş’un Ukrayna Ordusu Baş Komutan danışmanlığına atandığına dair haberler geldi" derken, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna’nın her yerinde faşist çeteler gövde gösterileri yaparken Rusya ile şöyle ya da böyle arabuluculuk yapan ana muhalefet partisine siyaset yasaklandı, Rusya ile hemen bütün bağlar kopmuş oldu.

ABD yetkilileri her türlü silahın Ukrayna’ya satılmasına izin verilmesini istemesi ayrıca kaydedilmeli.

Türkiye’den satın alınan SİHA’ların Minsk Anlaşması’na göre yasak olmasına rağmen Donbass’ta kullanılması gerilimi iyice arttırdı.

Çavuşoğlu’nun “bu silahlar artık Türkiye’ye ait değil, Ukrayna ne isterse onu yapar” demesi ise çok şansız oldu. Çünkü zaten bir ülkenin sermaye sınıfının silah üretmesi ve silah tüccarı haline gelmesi bölgesinde kışkırtıcı bir rol oynamaya başladığını gösterir.

Ayrıca ilkesel olarak faşistlere silah satılmaz.

Ama diyeceksiniz, ilkeli bir sermaye sınıfı mı kaldı? Sanırız son ilkeli burjuva siyasetçisi Robespierre’di. O da katledilince, her türlü ilkesizlik düzene hâkim oldu, İspanya İç Savaşı’nda Franko’ya, İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler’e silah malzemesi satanlar unutulmadı.

Büyük resme bakınca NATO ve ABD’nin Belarus ve Karadeniz kışkırtmaları ile Donbass’taki sürecin uyumlu olduğunu görüyoruz. İzleyip nereye varacağını anlamaya çalışacağız."

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