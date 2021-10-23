Ukrayna, öldürülen görüntü yönetmeninin vatandaşı olduğunu duyurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'de bir film setinde vurularak öldürülen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in Ukrayna vatandaşı olduğunu söyledi.

Nikolenko, RBC haber ajansına verdiği demeçte, "[Ukrayna'nın San Francisco'daki] konsolosları, gerekli tüm konsolosluk ve hukuki yardımı sağlamak için Ukraynalı kadının akrabalarıyla da temasa geçiyorlar" dedi.

Nikolenko'ya göre, Kiev, Hutchins'in Ukrayna vatandaşlığına sahip olduğuna dair onay aldı.

Olay, Perşembe günü ABD'nin güneybatısındaki New Mexico eyaletinde Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in Western filmi Rust'ın setinde meydana geldi. Baldwin, bir sahneyi çekerken elindeki silahı ateşledi. 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza yaralandı ve 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Hutchins kaldırıldığı hastanede öldü.

Polis olayı araştırıyor. Filmin çekimi durduruldu.