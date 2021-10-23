Görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'den ilk açıklama

Aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında iddiaya göre kaza sonucu kurusıkı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu.

Olay sonrası yaptığı ilk açıklamada yaşananları "trajik bir kaza" olarak nitelendiren Baldwin, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum" dedi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'nın 63 yaşındaki yapımcı ve oyuncu Alec Baldwin tarafından ateşlenen kurusıkı silahla vurulduğu" belirtildi.