Ukrayna'da 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' Partisi milletvekili İlya Kiva, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in tek çıkış yolu olarak iktidarı eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e devretmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Telegram hesabından açıklama yapan Kiva, "Zelenskiy'in 'fiziksel olarak ortadan kaldırılmaktan' kaçınmasının tek yolu, iktidarı 'daha önce devlet darbesiyle hukuka aykırı şekilde devrilen' Ukrayna'nın yasal olarak seçilmiş Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e devretmektir" dedi. Kiva, Yanukoviç'in barışı sağlama konusunda Ukrayna adına müzakereleri yürütmek için tüm yasal ve meşru haklara sahip olduğunu kaydetti.