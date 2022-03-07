Kadirov'dan Zelenskiy'e çağrı: 'Rusya'ya kaçsan daha iyi olur'

İngiltere ve ABD istihbaratının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkeden tahliyesi olasılığı üzerinde çalıştığına yönelik haberler hakkında açıklama yapan Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov, Zelenskiy’e "İngiltere’ye değil, Rusya’ya kaçma" çağrısı yaptı.

Sputnik'in haberine göre, Kadirov, Telegram’daki açıklamasında, “Zelenskiy, İngiltere’ye değil, Rusya’ya kaçsan daha iyi olur, yoksa Saakaşvili’nin kaderini yaşarsın. Senin de Ukrayna halkının kurtuluşu da Vladimir Putin’le görüşmen ve anlaşman halinde gelecek” ifadelerini kullandı.