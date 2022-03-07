Güncelleniyor | Ukrayna Savaşı'nda 12. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin 12. gününe girildi.

Batı'nın sert yaptırımlarından şimdilik uzak duran Türkiye, Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerekliline işaret ediyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın "Herkes köprüleri atınca Rusya'yla kim konuşacak?" açıklaması yapmıştı.

Erdoğan ve Putin'in dün bir görüşme yaptığı açıklandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılması gerektiğini söyledi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin operasyonun ancak Kiev’in askeri eylemlerine son vermesi ve Rusya’nın taleplerini kabul etmesi halinde duracağını söyledi. Dün Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında da uzun bir görüşme gerçekleştirildi.

Ukraynalı yetkili: NATO dışı modellere açığız

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Ukrayna heyetinde yer alan David Arahamiya, "NATO dışı modelleri" istişare etmeye hazır olduklarını dile getirdi. Arahamiya, bunun sadece Rusya'yla ele alınmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.



Sputnik'in haberine göre, NATO'nun önümüzdeki 5-10 yıl içinde Ukrayna'yı üyeliğe almaya hazır olmadığının altını çizen Arahamiya, üyelik başvurusu için mücadele etmeyeceklerini belirtti.

Rusya insani koridor talebiyle ateşkes kararı aldı

Sputnik'in haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talebi üzerine, insani koridorların açılması için TSİ 10.00'da ateşkes kararı alındı.

3. tur görüşmeler bugün

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 3. tur görüşmeler için bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

Lugansk'ta patlama

Ukrayna haberleri 12. güne Lugansk'taki patlamayla başladı.

Görgü tanıkları petrol deposunda yangın çıktığını bildirirken yangının bir petrol deposunda çıktığı belirtildi. Patlama saat 06.55'te meydana gelirken herhangi bir can kaybı olup olmadığı veya patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Patlamanın ardından çekilen görüntüler

Netflix, Spotify ve TikTok, Rusya'daki işlemlerinin bazılarını kısıtladı.

Video paylaşım platformu TikTok, Rusya'daki bazı hizmetlerini askıya aldığını duyururken, çevrim içi yayın platformu Netflix de bu ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

TikTok'tan yapılan yazılı açıklamada, Rus hükümetinin kısa süre önce aldığı medya düzenlemesine ilişkin kararın, şirketin bu adımında etkili olduğu bildirildi.

Buna göre TikTok, Rusya'dan canlı akışı ve yeni içerik paylaşımlarını askıya alırken, diğer ülkelerdeki paylaşımları Rus kullanıcıların artık göremeyeceğini de belirtti. Platformun diğer hizmetleri ise kullanıma açık olmaya devam edecek.

Öte yandan Netflix de yazılı bir açıklamayla Rusya'daki hizmetlerini durdurduğunu açıkladı ancak kararın detayları henüz paylaşılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından, BBC, CNN, ZDF ve Bloomberg gibi çok sayıda Batılı medya kuruluşu Rusya'daki faaliyetlerini askıya almıştı.