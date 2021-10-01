Ukrayna Macaristan'a gaz geçişini sonlandırdığını açıkladı

Ukrayna Gaz İletim Sistemi İşletmecisi, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus doğalgazının Ukrayna topraklarından Macaristan'a geçişini durdurması nedeniyle "sanal geri dönüş yoluyla Macaristan'dan doğalgaz ithal etme kabiliyetini kaybettiğini" açıkladı.

Açıklamada, "Macaristan'dan doğalgaz ithalatının fiilen tersine çevrildiği dikkate alındığında, Macaristan'dan transit geçiş yapılmadan ithalat yapılması mümkün değildir" denildi. Şirket, gazın Macaristan'a geçişinin Cuma günü saat 07.00'de sonlandırıldığını doğruladı.

1 Ekim'de Gazprom, TürkAkım'ın devamı olan Balkan Akımı doğalgaz boru hattı ve Güneydoğu Avrupa'daki boru hatları aracılığıyla uzun vadeli bir sözleşmeyle Macaristan'a gaz tedarik etmeye başladı.

Gazprom'a göre, yılda 4,5 milyar metreküpe kadar toplam hacme sahip iki sözleşme imzalandı, her sözleşmenin süresi 15 yıl.

Kasım 2015'ten bu yana Kiev, doğrudan Rusya gazını satın almayı durdurdu ve onun yerini Avrupa'dan gelen "sanal ters gaz"la değiştirdi. Böylece, Ukrayna resmi olarak Avrupalı ​​şirketlerden gaz satın almasına karşın aslında Rusya'dan Avrupa'ya giden transit yakıtın bir parçasını almaya devam etti. Böylece bu gaz, Avrupa'dan ithal edilen gaz olarak işlenmekteydi.

2020 yılında yine "sanal ters gaz" adı altında Ukrayna Slovakya'dan Rusya gazını satın almaya başlamıştı.