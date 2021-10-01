Avrupa'da gaz fiyatları 100 avroya ulaşarak tarihi rekor kırdı

Avrupa'da gaz fiyatları Cuma günü bir kez daha tarihi bir rekor kırarak ve neredeyse bin metreküp başına yaklaşık bin 200 dolara ulaştı.

Hollanda'daki sanal doğalgaz ticaret makamı olan TTF merkezindeki Kasım vadeli işlemleri MWh (megavatsaat) başına 100 avroya yani 1.000 metreküp başına 1.199,44 dolara ulaştı.

Gaz fiyatları daha sonra yüzde 1,7 oranında azalarak 1.000 metreküp başına yaklaşık 1.150 dolara geriledi.

Bu haftanın başlarında, Avrupa'da gaz fiyatları tarihte ilk kez 1.000 metreküp başına önce 1.000 doları aştı ve ardından 1.100 doları aştı.