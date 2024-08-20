'Ukrayna Kursk operasyonunu Batı'dan gizli planladı, ABD Kiev'le istihbarat paylaşmadı'

Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski'nin, Kiev'in Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne başlattığı gizli operasyonu Temmuz ayında planlamaya başladığı belirtildi.

İngiliz The Economist dergisinin aktardığına göre, Sırski, operasyonu planlama sürecinde, Rus güçlerini dağıtmayı ve gelecekteki müzakereler için kaldıraç yaratmayı amaçlayan bir saldırı için üç ana senaryoyu değerlendirdi.

Dergiye konuşan kaynaklar, seçenekler arasında Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne saldırı, Kursk Bölgesi'ne saldırı ve tüm bu bölgeleri kapsayan bir saldırı kombinasyonunun yer aldığını söyledi. Birincil hedef, Rus birliklerini başka yöne çekerek ve gelecekteki görüşmeler için pazarlık kozları yaratarak Donbass'taki baskıyı azaltmaktı.

Kaynakların aktardığına göre, Sırski planlarını son derece gizli tuttu ve bunları yalnızca küçük bir general ve güvenlik görevlisi grubuyla paylaştı. Operasyonu, kendi personeli olmadan Başkan Volodimir Zelenskiy ile özel olarak görüştü ve istihbarat servislerini ancak son aşamada dahil etti.

'Batı önceki operasyonlarda köstek oldu'

Kaynaklardan biri, bu süreçte Batılı müttefiklerin de kasıtlı olarak bilgilendirilmediğini ve Sırski'nin önceki iki operasyonunun Batılı sızıntılar nedeniyle tehlikeye atıldığını söyleyerek böyle bir tercih yaptığını aktardı.

Kaynak, "Sırski'nin Batı tarafından baltalanan iki önceki operasyonu vardı. Biri Ruslara sızdırıldı ve diğerinde de başka bir durum nedeniyle iptali talimatı geldi" dedi.

Kaynaklara göre, Sırski, deneyimli birliklerinin sınıra varışını gizleyerek düşmanı yanılttı. Ayrıca, Ukrayna'nın sınırdaki Sumi Bölgesine dönük olası bir Rus saldırısına karşı savunma bahanesiyle ormanlara takviyeler gönderildi.

Diğer yandan, Ukrayna Genelkurmayı'ndaki bir kaynağa göre, Kursk Bölgesi'ndeki saldırı yavaşlarken, Zelenskiy hala maksimum ilerleme için çabalıyor. Ancak General Sırski'nin ihtiyatlı davrandığı ve daha fazla savunma hattı kurmak için sınır boyunca kanatları genişletmeye odaklandığı ifade edildi.

Bununla birlikte, son günlerde Ukrayna güçlerinin Sudzha'nın kuzeybatısındaki Seym Nehri'nin güney kıyısını güvence altına almaya odaklandığı belirtiliyor. Bu arada Rusya ordusu, deneyimli birlikleri Kursk Bölgesi'ne göndererek ve Donbass'taki Pokrovsk cephesine saldırıları yoğunlaştırarak tepkilerini artırıyor.

Kursk'taki Ukraynalı askerler, yayın kuruluşuna daha yüksek seviyede bir direnişle karşılaşmaya başladıklarını ve can kayıplarının arttığını söyledi.

WSJ: ABD Kursk'la ilgili Kiev'le istihbarat paylaşmadı

ABD'li Wall Street Journal gazetesiyse, üst düzey bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak, ABD'nin Rus topraklarına ilişkin Kiev ile istihbarat paylaşmadığını, Amerikan yetkililerinin Kursk bölgesine yönelik Ukrayna saldırısını desteklediği izlenimini yaratmaktan korktuğunu bildirdi.

Daha önce Beyaz Saray, Ukrayna güçlerinin Kursk yakınlarındaki saldırının hazırlanması ve planlanmasında ABD'nin rolü olduğunu reddetmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da aynı şekilde ABD'nin Kursk bölgesi saldırısındaki rolünü kabul etmemişti. Aynı zamanda Bloomberg, kaynaklara atıfta bulunarak, Ukrayna'nın Rus topraklarını işgal etmesi konusunda ABD ve AB liderliğinin "onayı" almış olmasına rağmen, Rusya'ya sürpriz bir saldırı için çeşitli senaryolar düşündüğünü bildirdi.

Yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada, Washington'ın Rusya içindeki hedefler hakkında Ukrayna ile istihbarat paylaşmadığını ve Biden yönetiminin Rus topraklarına yönelik bir saldırıyı destekliyormuş gibi görünmek istemediğini söyledi.

Gazete, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik bir saldırıda başarılı olmak için ABD ve müttefiklerinden yeterli destek almadığını vurguladı. Ayrıca gazeteye konuşan kaynak, Biden yönetiminin Ukrayna güçlerinin HIMARS füze sistemlerini Rus topraklarına taşıdığına "inanmadığını" ve Ukrayna ordusunun "büyük ihtimalle" Ukrayna sınır topraklarından kullandığına inandığını söyledi.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesindeki Rus topraklarını işgal etme girişimlerini püskürten Rus birliklerinin, Sumi bölgesindeki üç HIMARS fırlatıcısını yüksek hassasiyetli füze saldırılarıyla imha ettiğini bildirmişti. Bakanlık, Kiev güçlerinin Cuma günü ilk kez Kursk bölgesindeki sivil hedeflere saldırmak için Batı yapımı füzeler ve muhtemelen HIMARS sistemleri kullandığını öne sürmüştü.

Ukrayna operasyonu neden Batı'dan gizledi?

Ukrayna tarafı, operasyonu gizli tutma tercihini çeşitli faktörlerle gerekçelendirse de, Kiev'in bu tutumunun sebebinin olası ateşkes sürecinde Batı'nın öngördüğünden daha fazla koza sahip olma isteği olduğuna dair değerlendirmeler artmış durumda.

Bu açıdan, operasyonun ABD seçimlerinden çok kısa süre önce başlamış olması da dikkat çekiyor. Zira, ABD'nin başkan adaylarından Donald Trump'ın, savaşta Ukrayna tarafına mevcut başkan Joe Biden'a göre daha mesafeli yaklaştığı biliniyor. Zelenskiy'in buna tedbir olarak öncesinden elinde daha fazla askeri kazanım sağlamayı hedeflediği düşünülüyor.