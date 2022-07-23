Ukrayna ihraç etmeyi planladığı tahıl hedefini duyurdu

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı, Ukrayna'nın Karadeniz limanları aracılığıyla ayda yaklaşık 3 milyon ton tarım ürünü ihraç etmeyi planladığını açıkladı.

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Dün Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuri Vaskov, Ukrayna'nın Karadeniz limanları aracılığıyla ayda yaklaşık 3 milyon ton buğday ve diğer tarım ürünlerini ihraç etmeyi planladığını açıkladı.

Economic Truth'a konuşan Vaskov, "Hacim hakkında konuşuyorsak, ayda 3 milyon ton veya daha fazla olabilir. Yavaş yavaş başlatacağız ve birkaç hafta içinde daha doğru bir hacim hakkında konuşabiliriz. Ancak 3 milyon ton veya daha fazlasının mümkün olduğunu görüyoruz” dedi.

Tahıl taşıyan ilk geminin dört gün içinde Ukrayna'dan ayrılmaya hazır olabileceğini belirten Vaskov; Odessa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarının da üç hafta içinde tamamen faaliyete geçeceğini söyledi.

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