Ukrayna ihraç etmeyi planladığı tahıl hedefini duyurdu

Dün Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuri Vaskov, Ukrayna'nın Karadeniz limanları aracılığıyla ayda yaklaşık 3 milyon ton buğday ve diğer tarım ürünlerini ihraç etmeyi planladığını açıkladı.

Economic Truth'a konuşan Vaskov, "Hacim hakkında konuşuyorsak, ayda 3 milyon ton veya daha fazla olabilir. Yavaş yavaş başlatacağız ve birkaç hafta içinde daha doğru bir hacim hakkında konuşabiliriz. Ancak 3 milyon ton veya daha fazlasının mümkün olduğunu görüyoruz” dedi.

Tahıl taşıyan ilk geminin dört gün içinde Ukrayna'dan ayrılmaya hazır olabileceğini belirten Vaskov; Odessa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarının da üç hafta içinde tamamen faaliyete geçeceğini söyledi.