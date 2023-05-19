Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Hiroşima'ya gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in, Japonya'nın Hiroşima kentinde bugün başlayan ve 21 Mayıs'a dek sürecek olan G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılabileceği bildirilmişti. Ukraynalı bir güvenlik yetkilisi Zelenskiy'in zirveye katılmak için Hiroşima'ya gideceğini doğruladı.

Japonya'nın resmi Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, daha önce zirveye video konferans ile katılacağı açıklanan Zelenskiy'nin zirve için Hiroşima'ya gelebileceği kaydedildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Zelenskiy'nin zirveye katılmak için Hiroşima'ya seyahat edeceğini doğruladı.

Danilov "Orada çok önemli kararlar alınacak ve bu nedenle devlet başkanımızın orada olması çıkarlarımızı savunmak için kesinlikle gerekli" dedi.