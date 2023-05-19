Suriye Devlet Başkanı Esad, Suudi Arabistan'da

Suriye 12 yıl aradan sonra ilk kez Arap Birliği zirvesine katılıyor. Suriye Devlet Başkanı Esad zirvenin yapılacağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentine dün ulaştı.

Dış Haberler

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bugün yapılacak Arap Birliği zirvesine katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

Esad dün vardığı Cidde’deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı’nda resmi heyet tarafından karşılandı.

2011'de Suriye'de kışkırtılmış iç savaşın başlamasının ardından ABD müttefiki bölge ülkelerince Arap Birliği üyeliği askıya alınan Suriye 12 yılın ardından bu ay örgüte yeniden davet edilmişti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz 10 Mayıs'ta Esad'a Arap Birliği zirvesine katılması için davetiye göndermiş, Esad daveti kabul etmişti.

Haber

Suudi Arabistan ve Suriye dışişleri bakanları Cidde'de bir araya geldi