Suudi Arabistan ve Suriye dışişleri bakanları Cidde'de bir araya geldi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad'un "iki ülkeyi de ilgilendiren konuları ele almak için" Cidde'de toplantı düzenlediği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 19 Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi için bakanlar düzeyindeki hazırlık toplantısının oturum aralarında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile Suriyeli mevkidaşı Mikdad bir araya geldi. Görüşmede Suriye krizindeki ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ortak konular değerlendirildi.

Ayrıca ikili, 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi için bakanlar düzeyindeki hazırlık toplantısının gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad başkanlığındaki Şam yönetimi heyeti 15 Mayıs'ta 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi için bakanlar düzeyindeki hazırlık toplantısına katılmak üzere Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı.

'Suriye ve Suudi Arabistan ilerleme kararı aldı, geri dönüşü yok'

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Suriye ve Suudi Arabistan’da ilerleme kararı aldı ve geri dönüş yok" dedi.

Mikdad ayrıca, "Arap Zirvesi hazırlıkları dahil tüm konuları görüştük. Bu konuda bugüne kadar yapılan her şeyden memnunuz. İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin Suriye ve Suudi Arabistan halklarının hak ettiği düzeyde olması yönünde iki ülke liderlerinden direktifler vardır. Her iki ülkede iki büyükelçilik açılması konusunu da görüştük; iki büyükelçiliğin açılması için Suriye ve Suudi Arabistan gerekli tüm kolaylıkları sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü

Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.