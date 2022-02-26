Ukrayna Büyükelçisi: Bu üçüncü dünya savaşıdır

Ankara'da gerçekleştirilen Ukrayna'ya destek gösterisinde konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bu Ukrayna'ya karşı yapılan bir savaş değil, bu üçüncü dünya savaşıdır" dedi.
Bodnar'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
- Bu Ukrayna'ya karşı yapılan bir savaş değil, bu üçüncü dünya savaşıdır. Bu savaşın genişlememesi size ve tüm dünyaya bağlı. Bugün her birimiz Ukrayna'yı desteklemeyi veya saldırganları desteklemeyi seçebilir.
- Rusya, Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmeye çalışıyor.
- Bugün herkesi saldırganların ürünlerini kullanmamaya, saldırganların ülkesini ziyaret etmemeye ve böyle bir ülkenin varlığını unutmaya çağırıyorum.
- Yüzyıllardır komşularını işgal ettiler, onlara eziyet ettiler ve biz şimdi onlara karşı koyuyoruz.
- Türkiye'den giden ilk insani yardım Ukrayna'ya ulaştı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyükelçilik adına bir hesap oluşturacağız ve yardım etmek isteyenler oraya bağışta bulunabilecek.