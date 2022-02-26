Ukrayna Büyükelçisi: Bu üçüncü dünya savaşıdır

Ankara'da gerçekleştirilen Ukrayna'ya destek gösterisinde konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Bu Ukrayna'ya karşı yapılan bir savaş değil, bu üçüncü dünya savaşıdır" dedi.

Bodnar'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: