Rusya Zmeynıy Adası'nda teslim olan Ukrayna askerlerinin nereye götürüldüğünü açıkladı

Rusya Karadeniz Filosu Teknik Destek Komutanı Yardımcısı Mihail Yasnikov, Odessa Bölgesi açıklarındaki Zmeynıy (Yılan) Adası'nda silah bırakan 82 Ukrayna askerinin Kırım'ın Sivastopol kentine götürüldüğünü söyledi.



Sputnik'te yer alan habere göre, askerlerin çatışma bölgesinden çıkması için güvenli koridor oluşturulduğunu kaydeden Yasnikov, gerekli yasal prosedürler tamamlandıktan ve Ukrayna tarafıyla mutabakat sağlandıktan sonra askerlerin otobüslerle Ukrayna'ya gönderileceğini ifade etti.