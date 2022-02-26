Polonya sınır muhafızlarının aktardığı bilgiye göre, bir gün içerisinde 47 binden fazla Ukraynalı Polonya'ya giriş yaptı.
Polonya Rusya'nın harekatı sonrası kapılarını Ukraynalılara açacağını duyurmuştu.
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Polonya ülkeye giriş yapan Ukraynalı sayısını açıkladı
Polonya 47 binden fazla Ukraynalı'nın Rus harekatı sonrası ülkelerine geldiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Polonya sınır muhafızlarının aktardığı bilgiye göre, bir gün içerisinde 47 binden fazla Ukraynalı Polonya'ya giriş yaptı.
Polonya Rusya'nın harekatı sonrası kapılarını Ukraynalılara açacağını duyurmuştu.