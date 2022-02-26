Polonya ülkeye giriş yapan Ukraynalı sayısını açıkladı

Polonya 47 binden fazla Ukraynalı'nın Rus harekatı sonrası ülkelerine geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Polonya sınır muhafızlarının aktardığı bilgiye göre, bir gün içerisinde 47 binden fazla Ukraynalı Polonya'ya giriş yaptı.

Polonya Rusya'nın harekatı sonrası kapılarını Ukraynalılara açacağını duyurmuştu.

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