ÜKD'den 'Boğaziçi' açıklaması: Dekanların görevden uzaklaştırılması direnişi kıramayacak

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD) Boğaziçi Üniversitesi'nde üç dekanın görevden alınmasıyla ilgili bir açıklama yayımlayarak dekanların göreve iade edilmesi ve üniversitelerde laik, kamucu taleplerin yükselmesi için verilecek mücadelede her zaman yer alacağını duyurdu.

ÜKD tarafından 21 Ocak tarihinde yapılan "Dekanların Görevden Uzaklaştırılması Üniversitedeki Direnişi Kıramayacaktır" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"Boğaziçi Üniversitesi’nin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi dekanları, 19 Ocak 2022 tarihinde bir YÖK kararı ile görevden alındı. Bu karar atanmış rektör Naci İnci tarafından dekanların haklarında açılan bir soruşturmaya dayanıyor. Ancak ilgili YÖK yazısında YÖK Genel Kurulu tarafından dekanların görevden uzaklaştırmasına ilişkin bir karar alınıp alınmadığı, bu kararın hangi gerekçeyle talep edildiği belirtilmemiş durumda. Yani görevden uzaklaştırmalar rektör Naci İnci ve YÖK tarafından bir oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor.

Soruşturmanın konusu ise ironik bir şekilde dekanların, rektörlük tarafından öğrencilere açılan disiplin soruşturmalarında ceza vermemesi. Ancak öyle anlaşılıyor ki dekanların YÖK kararıyla bu şekilde görevden uzaklaştırmaların asıl nedeni 2 Ocak 2021 tarihinde Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan ve Naci İnci ile devam eden sürece, yani gerici kadrolaşmaya, baskılara ve üniversitenin kaynaklarının kötü kullanılmasına dekanların olanak el verdiğince karşı duruyor olmaları. Dekanların görevden alınmasıyla birlikte, üniversitenin, Senato gibi, merkezi kurullarındaki direniş kırılmaya çalışılırken, üniversite emekçileri de sindirilmeye çalışılıyor.

Üniversite Katılımcıları Derneği olarak bir yılı aşkın süredir direnişlerini sürdüren ve 20 Ocak 2022 tarihinde seçilmiş dekanlara gösterdikleri güçlü desteği ve kararlılıklarını ifade eden Boğaziçi bileşenlerinin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Dekanların görevlerine iade edilmesi ve Türkiye üniversitelerinde laik ve kamucu taleplerin yükselmesi için verilecek mücadelede her zaman yer alacağımızı bildiriyoruz."