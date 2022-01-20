Kayyum rektörden 3 dekanın görevden alınmasıyla ilgili açıklama

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni kayyum rektörü Prof. Dr. Naci İnci, üniversitede görevden alınan dekanlarla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İnci dekanların "görevleri ile ilgili işledikleri disiplin suçları nedeniyle açılan soruşturmalar sonucu" YÖK tarafından görevden alındıklarını kaydetti.

İnci, paylaşımında "Üniversitemizin Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanları hakkında görevleri ile ilgili işledikleri disiplin suçları nedeniyle açılan soruşturmalar sonucu YÖK görevde bulunan üç öğretim üyesinin dekanlık görevinden alınmasına karar vermiştir. Görevden alınan dekanların yerine görevlendirmeler en kısa sürede yapılacaktır. Boğaziçi Üniversitesi şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de akademik kalitesini özenle sürdürecek ve karar mekanizmalarının sağlıklı şekilde çalışması için gereğini yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

Akademisyenlerden protesto

Öte yandan bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler YÖK kararına dayanarak İnci tarafından dün görevden alınan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan'ın göreve iadesi için eylem yaptı.

Her üç fakülte önünde de yapılan basın açıklamalarında dekanların seçilmiş olduğu vurgulandı ve ivedilikle görevlerine iade edilmesi istendi.