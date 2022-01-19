Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri yaptıkları açıklamayla üç dekanın bugün görevden alındıklarını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Boğaziçi Üniversitesi atanmış rektörü Prof. Dr. Naci İnci, bu akşamüstü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’a, Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten’e ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan’a elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı göndererek, 18.01.022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Dekanlık görevinden alındıklarını tebliğ etmiştir.

Seçilerek göreve gelmiş olan dekanlarımızın görevden alınmasına dair basını ve kamuoyunu en kısa zamanda bilgilendireceğiz.

Saygılarımızla,

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri"

Üniversite'nin Hukuk ve İletişim fakülteleri geçtiğimiz yılki eylemler sonrasında YÖK kararıyla kurulmuştu.

Üniversite'nin sitesinde dekanlıklar şu şekilde sıralanıyor: