ÜKD: Bilim insanlarına yönelik saldırıların hedefi doğrudan bilimdir

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Mustafa Yücel tarafından tehdit edilmişti. Eskişehir'de gözaltına alınan Yücel serbest bırakılmış, ardından konuya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak "Kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde, durmak yok yola devam" diye yazmıştı.

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD) konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu ve benzeri gelişmeler endişe vericidir. Bilim insanlarının üretilen bilimsel bilgileri toplumla paylaşmalarının önünü kesmek için yaratılan baskının fiziksel saldırıya evrilmekte oluşu karşısında tüm toplumu bilimin ve bilim insanlarının yanında olmaya davet ediyoruz" denildi.

"Bilim insanlarına yönelik saldırıların hedefi doğrudan bilimdir" başlıklı açıklama şöyle:

"AKP döneminde yaşanan gerici kuşatma bilim insanlarına pek çok yönüyle olumsuz etkide bulundu. Bu dönem boyunca çok yönlü bir baskıya maruz kaldı bilim insanları. Çalışma konularında özgürleşemediler, bilimsel bulguları toplumla paylaştıkları için cezalar aldılar. Adrese teslim gerici kadrolaşmayla liyakat ve ehliyet hiçe sayıldı, pek çok bilim insanının önü kesildi.

Ancak son günlerde yaşadığımız bazı gelişmeler, bilim insanlarına yönelik saldırıların fiziksel bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Hacettepe Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Doç. Dr. Koray Başar, cinsel yönelim ayrımcılığına karşı savunduğu bilimsel ilkeler nedeniyle Ankara’da evinin önünde iki kişinin saldırısına uğradı. Bu saldırıdan daha bir ay geçmeden, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, aşılanmanın önemini vurgulayan çok önemli ve değerli bir aydınlanma çalışması yürüttüğü için örgütlü bir saldırıya maruz kaldı, ölümle tehdit edildi.

Bu ve benzeri gelişmeler endişe vericidir. Bilim insanlarının üretilen bilimsel bilgileri toplumla paylaşmalarının önünü kesmek için yaratılan baskının fiziksel saldırıya evrilmekte oluşu karşısında tüm toplumu bilimin ve bilim insanlarının yanında olmaya davet ediyoruz. Bilim insanlarına yönelik saldırılar karşısında bilimi savunma yolunda gericiliğe karşı örgütlü mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."