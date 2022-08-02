Prof. Dr. Şenol'u tehdit eden aşı karşıtı gözaltına alındı

Aşı karşıtları tarafından tehdit edilen Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin bulunduğu kata iki adet dana dili bırakılmıştı.

Şenol, bina ve otopark kameraları kayıtlarının incelendiğini, söz konusu kişinin kullandığı sosyal medya hesabının saptandığını duyurdu. Uzun zamandır aşı karşıtlarından tehdit aldığını belirten Şenol hakkında koruma kararı verildi.

NTV'nin haberine göre, Şenol'u tehdit eden zanlı Eskişehir'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının sorgusunun devam ettiği aktarıldı.