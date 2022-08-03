Prof. Dr. Şenol'u tehdit etti, serbest bırakıldı, 'durmak yok yola devam' yazdı

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit ettiği için Eskişehir'de gözaltına alınan Mustafa Yücel, serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Yücel, açıklamasında "Kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde, durmak yok yola devam" ifadelerine yer verdi.

Yücel'in açıklaması şöyle:

"Kamuoyuna, ulusal medya kanallarında hakkımda çıkan 'gözaltına alındı', 'her yerde aranıyor' haberleri asılsız olup, bugün Eskişehir Adliyesi'ne davet edilmem üzerine icabet ederek gittim, gereğini yaptık ve kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde, durmak yok yola devam!!!"