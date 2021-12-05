Uğur ve Özak Tekstil işçileri yeniden buluştu: Direnişimiz sürüyor

Şanlıurfa'da Uğur Tekstil fabrikasında işçiler DİSK Tekstil'e üye olarak toplu sözleşme için gerekli çoğunluğu sağlayınca patron 300 işçiyi işten çıkarmış, fabrikayı kapatılmış gösterme yoluna gitmişti.

Daha sonra, sendikalı olma haklarını kullandıkları için baskıya uğrayan ve iki ayda ikinci kez toplu şekilde işten atılan Uğur Tekstil işçileri ile ücretsiz izinle açlığa mahkum edilen Özak Tekstil işçileri buluşmuş ve bir basın açıklaması yapmışlardı.

İşçiler yaptıkları açıklamada, sadece sendikalı olmanın yetmeyeceğini; işçilerin karar alıp, işçilerin yönettiği gerçek işçi sendikacılığı için de mücadele etmeleri gerektiğini ifade etmişlerdi.

Yaşananların, sadece patronlara karşı değil, patronlarla işbirliği yapan ihanetçi sarı sendika ağalarına karşı da birlik olup mücadele etmeleri gerektiğini gösterdiğini ifade eden işçiler, örgütlü bir şekilde direniş gösterdiklerinde kazandıklarını vurgulamışlardı.

İşçiler, yapılacak görüşmelerde atılan işçilerin işe geri alınması konusunda bir anlaşmaya varılması ve taleplerinin kabul edilmesi ihtimali üzerinde durarak fabrika önünde sürdürmeye karar verdikleri eylemi süresiz olarak ertelemişlerdi. Ancak işçiler, tersi bir durumda direnişe devam edeceklerinin de altını çizmişti.

Bugün ortaya çıkan yeni gelişmeler üzerine tekrar buluşan işçiler bir basın açıklaması daha düzenledi.

‘Sendikanın işçileri temsil etme gibi bir özelliği kalmamıştır’

Uğur ve Özak Tekstil işçileri yaptıkları açıklamada uzun süredir devam eden haksızlıkları yeniden hatırlatarak, sendikadan hâlâ tek bir açıklama yapılmadığını, kendilerinin yüzüstü bırakıldığını söyledi. Mücadelelerinden vazgeçmelerinin bizzat sendika tarafından istendiğinin altını çizen işçiler, bir dahaki basın açıklamasını Uğur Tekstil fabrikası önünde yapacaklarını bildirdiler.

Talepleri kabul edilene ve işten çıkarılan arkadaşlarının işe alınacağı zamana kadar hem fabrika hem de şehir merkezinde eylem yapacaklarını ifade eden işçiler kendileri ile birlikte olamayacağını ilan eden sendika yönetimine tepki gösterdi.

‘Hak arayışımız devam edecek’

Karşılarında jandarma ve polis görmek istemediklerini, haklarını aramalarına engel olunmamasını talep eden işçiler, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atarak, mücadeleden geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Sendikanın kendilerini temsil etmediğini söyleyen işçiler, sendika temsilcisinin patronla anlaştığının altını çizerek şikâyet ve taleplerini yeniden dillendirdi.

Dışarıda geçen günlerinin ücretlerinin ödenmesini, atılan arkadaşlarının işe geri alınmasını, marka temsilcilerinin işçi temsilcileri ile görüşmesini, işçi komitesinin fabrika yönetiminde muhatap alınmasını talep eden işçiler basın açıklamalarını sonlandırdı.