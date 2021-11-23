Uğur ve Özak Tekstil işçileri: Taleplerimiz kabul edilmezse direnişimiz devam edecek

Sendikalı olma haklarını kullandıkları için baskıya uğrayan ve iki ayda ikinci kez toplu şekilde işten atılan Uğur Tekstil işçileri ile ücretsiz izinle açlığa mahkum edilen Özak Tekstil işçileri basın açıklamasında buluştu.

Açıklamada işçiler, sadece sendikalı olmanın yetmeyeceğini; işçilerin karar alıp, işçilerin yönettiği gerçek işçi sendikacılığı için de mücadele etmeleri gerektiğini ifade ettiler. Yaşananların, sadece patronlara karşı değil, patronlarla işbirliği yapan ihanetçi sarı sendika ağalarına karşı da birlik olup mücadele etmeleri gerektiğini gösterdiğini ifade eden işçiler, örgütlü bir şekilde direniş gösterdiklerinde kazandıklarını vurguladılar.

Uğur Tekstil patronuna seslenen ve taleplerini dillendiren işçiler basın açıklamasını sonlandırdı.

Basın açıklamasının bir kısmı şu şekilde:

"Buradan bir kez daha taleplerimizi dile getiriyoruz. Uğur Tekstil işverenine sesleniyoruz, jandarma tarafından fabrikadan zorla çıkarılan yaklaşık 100 tane işçinin tekrar işe alınması, içerde adil bir iş ortamının ve çalışma huzurunun oluşturulmasını istiyoruz.

Biz içerde işçiler üzerindeki bu baskının son bulmasını ve işimize geri dönüp çalışmak istiyoruz. İşçilerin haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz. Bu taleplerimiz kabul edilip hepimiz tekrar işe alınıncaya kadar da mücadelemize ve direnişimize devam edeceğimizi ilan ediyoruz.

Bugün İstanbul’da bizim taleplerimizle ilgili Uğur Tekstil patronu, fabrikanın üretim yaptığı zara markasının temsilcisi, küresel sendika temsilcisi, sendikamızın bağlı olduğu konfederasyonumuz DİSK’in genel başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK tekstil genel başkanının da katılacağı bir toplantı yapılacağı bilgisini aldık.

Bu toplantıda atılan işçilerin işe geri alınması konusunda bir anlaşmaya varılmasını ve taleplerimizin kabul edilmesini bekliyoruz. Bu toplantı ve sonrasında yapılacak görüşmeler sonucunda taleplerimizin kabul edilmesi ihtimalini gözeterek, yarın fabrika önünde sürdürmeye karar verdiğimiz süresiz direnişi şimdilik erteliyoruz. Birkaç gün içinde taleplerimiz kabul edilmezse mücadelemize ve direnişimize kaldığımız yerden devam edeceğiz".