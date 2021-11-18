Sendikalı olan 63 tekstil işçisi 'izne' gönderildi

Şanlıurfa'daki Özak Tekstil Fabrikası'nda, DİSK Tekstil-İş üyesi 25 işçi yıllık izne, 48 işçi ise ücretsiz izine gönderildi. İşçiler, duruma tepki göstererek fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

'İŞKUR'dan eleman aldılar, bizi 8 ay fabrikaya almadılar'

İşçilerin açıklaması şöyle:

"Bizler 2020’nin ilk ayında sendikalaşmaya başladık. O günden bugüne Özak Tekstil yönetimi her türlü baskıyı, psikolojik şiddeti, mobbingi reva gördüler. Defalarca tutanak tutuldu. 'Kapının önüne şartsız koyarız' tehditleri savurdular. Bizler buna boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Pandeminin başlamasıyla bizi isteğimiz dışında izne çıkardılar. Fabrikanın tam çalışmaya geçmesine rağmen İŞKUR’dan onlarca kursiyer eleman almaları yetmezmiş gibi bizi 8 ay fabrikaya almadılar. Gece vardiyası olmayan 1000 kişilik fabrikada sadece 16 kişiyi vardiyası olmayan dikim bölümünde sürekli gece vardiyasında haftalarca tuttular.

'Neden tüm DİSK Tekstil-İş Sendikası üyesi işçiler izinde?'

En son bu ayın 3’ünde yönetim tarafından çağrılıp işlerin düşük olmasından dolayı 11 gün izine yollandık. Dün bize İnsan Kaynakları tarafından atılan mesajla, yıllık izni olan arkadaşlar yıllık izine, izini bulunmayan arkadaşlar ise ücretsiz izine yollandı. Süresi belli olmayan bir izine çıkartıldık. Neden tüm DİSK Tekstil-İş Sendikası üyesi işçiler izinde? Eğer işlerin olmadığı doğru ve bu konuda samimiyseniz gelin bunu birlikte çözelim. Hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde bunu dönüşümlü yapalım. İçeride yıllık izinleri birikmiş ve bunu talep eden arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızın bu talebini karşılayalım. Alın size çözüm. Eğer bizim alicengiz oyunlarımız var diyorsanız şunu da unutmayın bizim de kırılmayan bir irademiz ve kırılmayan bir direnişimiz var.

'Sendika Başkanı grev kırıcılığı ile karşılık vermiştir'

Neden burada Sendika’dan kimseyi göremiyoruz? Sendikanın Genel Başkanı Kazım Doğan ve Başkanvekili Mehmet Ali Başak ile yaptığımız görüşmelere grev kırıcılığı ile karşılık verilmiştir. Ya bu sorunu Özak Tekstil, DİSK Tekstil-İş Sendikası ile birlikte çözeriz ya da direnişimizi büyüteceğiz" (ANKA)