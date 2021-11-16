Sendikalı olan liman işçileri işten çıkarıldı

TCE EGE Konteyner Terminal İşletmeleri'nden çalışan sendikalı işçiler işten çıkarıldı. Liman-İş Sendikası işçiler, sendikal haklarının kullanılmasına engel olunduğunu duyurdu.

Tüm üyelerini ve İzmir halkını 17 Kasım saat 15.00’te Aliağa Limanı önünde basın açıklaması yapmaya çağıran Liman-İş Sendikası şirketle toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 4 Kasım 2021 tarihinde başlamıştı. Müzakere süreci devam ederken sendika üyeliğinden toplu istifalar geldi ve sendikanın işyerindeki örgütlenmesinin öncülüğünü yapan işçilerin iş akitleri gerekçesiz ve sözlü olarak feshedildi. Ardından sendika Aliağa Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Sendikanın basın açıklaması çağrısında "Haklarımızın yenilmesine asla müsaade edilmeyecek ve her türlü platformda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.