İşte AKP'nin enflasyona 'gecikmeden' yaptığı müdahale...

Hayat pahalılığı giderek artarken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilginç bir açıklama geldi. Elvan, "Enflasyonla mücadelede gerektiğinde tedbirleri gecikmeden alıyoruz" dedi.

Öte yandan vatandaşın son günlerde tek gündemi zayıflayan alım gücü ve artık günlük hale gelen ve takibi bile zorlaşan zamlar.

AKP'liler "Asgari ücreti düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun", "Peygamber efendimiz de mideyi boş bırakın derdi", "Türkiye’de o kadar pahalı bir benzin yok" derken, bir yıl içinde gıdada enflasyon yüzde 40'ları buldu, konut kiraları birçok yerde ikiye katlandı, doğalgaz, elektrik, LPG ve benzin fiyatları üst üste defalarca zamlandı.

'Abartılacak bir şey yok' mu?

Konut doğalgaz tarifesi konutta 1 Ocak 2021'den itibaren 2021 yılı Haziran ayına kadar her ay yüzde 1'er ve 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yüzde 12 oranında zamlanmıştı. Ekim ayının ardından Kasım'da da sanayi ve enerji santralleri tarifelerine de yüzde 40'ın üzerinde zam yapıldı.

Otogazın litre satış fiyatında en son dün 25 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatı da Ekim ayında arka arkaya zamlandı.

Erdoğan'ın "Abartılacak bir sorun yok" dediği kiralar da geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 50'ye yakın zamlandı.

Gıdada zamlar cep yaktı

Yoksulluk sınırı 10 bin TL'yi geçerken, DİSK-AR'dan yapılan açıklamaya göre, gıda enflasyonu yüzde 40'ı buldu. Gıda enflasyonunun dar gelirliler ve emeklilerde çok daha yüksek seyrettiği açıklandı.

Dünya gıda fiyatları 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken artışa hububat ve yağ fiyatlarındaki artış öncülük etti.

Bakan "gecikmeden müdahale ediyoruz" dese de, gerçek oldukça başka. İşte sadece son dönemde gelen bazı zam haberleri: