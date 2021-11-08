Uğur Tekstil'de işçiler kazandı

Şanlıurfa'da Uğur Tekstil adlı fabrikada işçiler DİSK Tekstil'e üye olarak toplu sözleşme için gerekli çoğunluğu sağlayınca patron 300 işçiyi işten çıkarmış, fabrikayı kapatılmış gösterme yoluna gitmişti.
Bu hamlenin ardından işçiler direnişe geçerken, sendikayla patron arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.
DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı M. Ali Başak, tesisin yeniden faaliyete başladığını, başvuru yapan tüm işçilerin yeniden işe başlamasının sağlandığını dile getirdi.
Tesisin kısa sürede yeniden üretime başlayacağının ifade edildiği açıklamada, sendikanın toplu sözleşme için de çalışmaya başlayacağı belirtildi.