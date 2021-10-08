Uğur Tekstil'de direniş sonuç veriyor: Patrondan geri adım

Şanlıurfa’daki Uğur Tekstil fabrikasında sendika hakkı için direnen işçilere 108 sendika, emek ve meslek örgütü ortak bir açıklama yaparak destek verdi.
DİSK Tekstil Sendikası ile patron arasındaki görüşme öncesi bölge illerindeki 108 sendika, emek ve meslek örgütü ortak bir açıklama yaparak, Uğur Tekstil işçilerine destek verdi.
Yaklaşık bir ay önce yeterli çoğunluğa ulaşarak sendikanın işyerinde yetki almasını sağlayan işçilere karşı patron son olarak 300 işçiyi işten çıkarıp fabrikayı kapanmış gösterme yoluna gitmişti. 108 örgüt tarafından yapılan açıklamada "Uğur Tekstil işçilerinin haklı mücadelesiyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor, talepleri kabul edilmediği taktirde devam edecek direnişlerini de sonuna kadar destekleyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.
DİSK Tekstil yetkilileri bugün fabrika yönetimi ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.
3 Ekim Pazar günü, fabrikanın kapandığı söylenerek işçilerin iş akdi feshedilmişti. Ardından 5 Ekim Çarşamba günü, fabrika yönetimi DİSK Tekstil ile görüşmeyi kabul ettiğini açıklamıştı.
Fabrikanın ne zaman açılacağı görüşülecek
DİSK Tekstil genel başkanı ile merkez yöneticilerinin ve Uğur Tekstil patronunun katıldığı toplantı bugün gerçekleşti.
Sendika yetkilileri görüşmenin olumlu geçtiğini, işveren tarafının "sendikaya karşı olmadığını, sendikayla birlikte çalışmayı kabul ettiğini" aktardığını belirtti. Sendika yetkilileri görüşmenin en önemli sonucunun sendikanın muhatap alınması ve sendikayı kabul etme konusunda uzlaşma sağlanması olduğunu vurguladı.
İşveren tarafının toplantının ardından kendilerinden süre istediğini aktaran sendika yetkilileri önümüzdeki Çarşamba günü bir görüşme daha yapılacağını, bu görüşmede fabrikanın ne zaman açılacağı, işçilerin ne zaman işbaşı yapacağı gibi ayrıntıların konuşulacağını aktardı.
Görüşme öncesi 108 örgüt tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:
Sendika Hakkı İçin Direnen Uğur Tekstil İşçilerinin Yanındayız!
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Uğur Tekstil fabrikası işçileri, kötü çalışma koşulları karşısında insanca çalışma koşulları ve insanca bir yaşam için Anayasal haklarını kullanarak DİSK/Tekstil sendikasında örgütlendiler. Yaklaşık bir ay önce yeterli çoğunluğa ulaşarak, sendikanın işyerinde yetkiyi almasını sağlayan Uğur Tekstil işçileri, sendikalaşmaya başladıkları günden beri fabrika yönetimi tarafından istifaya zorlanma, tehdit ve mobing gibi pek çok baskıya maruz kaldılar.
Bütün bu baskılar sonuç vermeyince, hileli bir şekilde fabrikayı kapatma yoluna başvuran ve fabrikada çalışan 300 işçinin tamamını işten atan fabrika patronu, fabrikayı kapanmış göstererek sendikanın işyerine girmesine engel olmak istiyor.
Uğur Tekstil işçileri bu işçi kıyımına, sendikadan kurtulmak için başvurulan bu hileli fabrika kapatmaya ve sendika düşmanlığına karşı günlerdir fabrika önünde direniyorlar. Uğur Tekstil işçileri fabrikanın tekrar açılmasını, bütün işçilerin yeniden işe alınmasını, işverenin sendikanın yetkisini ve işçilerin sendikal örgütlenme hakkını tanımasını ve sendikalı olarak işe geri dönmek istiyorlar. Fabrikanın önüne gelerek nöbet eylemi başlatmak isteyen, haklarını arayan işçiler ise karşılarında jandarmayı buluyorlar.
DİSK Tekstil Sendikasının yetki aldığı Uğur Tekstil fabrikasının yönetimi, uzun süren ayak direme çabalarının ardından, sendikanın ve işçilerin kararlı mücadelesi sonucunda sendikayla görüşmeyi kabul etti. 8 Ekim Cuma günü sendikayla görüşme yapacağını bildirdi.
Uğur Tekstil patronuna ve yöneticilerine sesleniyoruz: işçilere karşı bu suçları işlerken, bu cesareti ve gücü, bu duruma göz yuman iktidardan ve Urfa’daki yetkililerden ve bu kölelik düzeninin sürmesini isteyenlerden aldığınızı biliyoruz. Ancak hatırlatmak isteriz ki, Türkiye işçi sınıfının bir parçası olan, insanca bir yaşam ve sendika hakkı için onurlu bir mücadele veren Urfalı Uğur Tekstil işçileri de yalnız değildir!
Bölgemizdeki işçileri ucuz iş gücü yığını, bölgeyi ise patronlar için köle cenneti olarak gören bu anlayışa karşı, sendika ve insanca bir yaşam hakkı için mücadele eden, kölelik koşullarına karşı direnen Uğur Tekstil işçilerinin yanındayız. Yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkmasını umuyor, işçilerin ve sendikanın taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini belirtiyoruz.
Bizler aşağıda imzası bulunan sendikalar, emek ve meslek örgütleri olarak, Uğur Tekstil işçilerinin haklı mücadelesiyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor, talepleri kabul edilmediği taktirde devam edecek direnişlerini de sonuna kadar destekleyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
İMZACILAR:
URFA
Urfa Barosu
Urfa Tabip Odası
TMMOB Urfa İKK
SES Urfa Şubesi
Eğitim Sen Urfa Şubesi
Tarım Orkam Sen Urfa Şubesi
BES Urfa Şubesi
Haber Sen Urfa Şubesi
Tüm Bel-Sen Urfa Şubesi
ESM Urfa Şubesi
Yapı Yol Sen Urfa Şubesi
DİSK/Lastik-İş Hakan Plastik İşyeri Temsilciliği
Özak Tekstil İşçileri
Urfa/Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
ÖHD Urfa Şubesi
İHD Urfa Şubesi
Mezopotomya Yazarlar Derneği
ANTEP
DİSK Antep Bölge Temsilciliği
Genel-İş Antep Şubesi
Türk-İş Antep İl Temsilciliği
Koop-İş Antep Şubesi
Tez Koop-İş Antep Şubesi
Eğitim Sen Antep Şubesi
SES Antep Şubesi
BES Antep Şubesi
Tüm Bel-Sen Şubesi
Gıda Mühendisleri Odası Antep İl Temsilciliği
ELAZIĞ
Eğitim Sen Elazığ Şubesi
SES Elazığ Şubesi
Yapı Yol Sen Elazığ Şubesi
Kültür Sanat Sen Elazığ Şubesi
MARDİN
Eğitim Sen Mardin Şubesi
SES Mardin Şubesi
BES Mardin Şubesi
Tüm Bel-Sen Mardin Şubesi
Tarım Orkam Sen mardin Temsilciliği
TMMOB Mardin İKK
DERSİM
Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri
Genel-İş Dersim Şubesi
Fedaş Dersim Enerji İşçileri
Munzur Su İşçileri
Ovacık Mercan Hes İşçileri
Eğitim Sen Dersim Şubesi
SES Dersim Şubesi
BES Dersim Şubesi
Tüm Bel Sen Dersim Şubesi
Haber Sen Dersim Temsilciliği
Tarım Orkam Sen Dersim Temsilciliği
Tunceli Ziraat Odası
Pertek Ziraat Odası
TMMOB Dersim İKK
MALATYA
Eğitim Sen Malatya Şubesi
SES Malatya Şubesi
BTS Malatya Şubesi
BES Malatya Temsilciliği
Tüm Köy Sen Malatya Şubesi
ERZURUM
Yapı Yol Sen İl Temsilciliği
ERZİNCAN
Eğitim Sen Erzincan Şubesi
KARS
Eğitim Sen Kars Temsilciliği
BES Kars Temsilciliği
BATMAN
SES Batman Şubesi
Eğitim Sen Batman Şubesi
Haber Sen Batman Şubesi
Tüm Bel Sen Batman Şubesi
BES Batman Şubesi
Tarım Orkam Sen Batman Şubesi
BTS Batman Şubesi
Yapı Yol Sen Batman Şubesi
Genel-İş Batman Şubesi
Petrol-iş Batman Şubesi
TMMOB Batman İKK
VAN
Eğitim Sen Van Şubesi
SES Van Şubesi
Tüm Bel-Sen Van Şubesi
BES Van Şubesi
Tarım Orkam Sen Van Şubesi
Yapı Yol Sen Van Şubesi
BTS Van Temsilcililiği
Haber Sen Van Şubesi
AĞRI
Genel-İş Ağrı Şubesi
DİYARBAKIR
Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri
SES Diyarbakır Şubesi
Eğitim Sen 1 Nolu Şube
Eğitim Sen 2 Nolu Şube
Eğitim Sen 3 Nolu Şube
Tüm Bel Sen Diyarbakır Şubesi
BES Diyarbakır Şubesi
Tarım Orkam Sen Diyarbakır Şubesi
Yapı Yol Sen Diyarbakır Şubesi
BTS Diyarbakır Şubesi
Haber Sen Diyarbakır Şubesi
ESM Diyarbakır Şubesi
DİVES Diyarbakır Şubesi
Kültür Sanat Sen Diyarbakır Şubesi
Dev Sağlık-İş Diyarbakır Şubesi
Genel-İş 1 Nolu Şube
Genel-İş 2 Nolu Şube
ADIYAMAN
Eğitim Sen Adıyaman Şubesi
SES Adıyaman Şubesi
Petrol-İş Adıyaman Şubesi
ŞIRNAK
Genel-İş Şırnak Şubesi
SES Şırnak Şubesi
Eğitim Sen Şırnak Şubesi
BES Şırnak Temsilciliği
Tüm Bel-Sen Şırnak Şubesi
Tarım Orkam Sen Şırnak Şubesi
Yapı Yol Sen Şırnak Temsilciliği
ESM Şırnak Temsilciliği