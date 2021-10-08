Uğur Tekstil'de direniş sonuç veriyor: Patrondan geri adım

Şanlıurfa’daki Uğur Tekstil fabrikasında sendika hakkı için direnen işçilere 108 sendika, emek ve meslek örgütü ortak bir açıklama yaparak destek verdi.

DİSK Tekstil Sendikası ile patron arasındaki görüşme öncesi bölge illerindeki 108 sendika, emek ve meslek örgütü ortak bir açıklama yaparak, Uğur Tekstil işçilerine destek verdi.

Yaklaşık bir ay önce yeterli çoğunluğa ulaşarak sendikanın işyerinde yetki almasını sağlayan işçilere karşı patron son olarak 300 işçiyi işten çıkarıp fabrikayı kapanmış gösterme yoluna gitmişti. 108 örgüt tarafından yapılan açıklamada "Uğur Tekstil işçilerinin haklı mücadelesiyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor, talepleri kabul edilmediği taktirde devam edecek direnişlerini de sonuna kadar destekleyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.

DİSK Tekstil yetkilileri bugün fabrika yönetimi ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.

3 Ekim Pazar günü, fabrikanın kapandığı söylenerek işçilerin iş akdi feshedilmişti. Ardından 5 Ekim Çarşamba günü, fabrika yönetimi DİSK Tekstil ile görüşmeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Fabrikanın ne zaman açılacağı görüşülecek

DİSK Tekstil genel başkanı ile merkez yöneticilerinin ve Uğur Tekstil patronunun katıldığı toplantı bugün gerçekleşti.

Sendika yetkilileri görüşmenin olumlu geçtiğini, işveren tarafının "sendikaya karşı olmadığını, sendikayla birlikte çalışmayı kabul ettiğini" aktardığını belirtti. Sendika yetkilileri görüşmenin en önemli sonucunun sendikanın muhatap alınması ve sendikayı kabul etme konusunda uzlaşma sağlanması olduğunu vurguladı.

İşveren tarafının toplantının ardından kendilerinden süre istediğini aktaran sendika yetkilileri önümüzdeki Çarşamba günü bir görüşme daha yapılacağını, bu görüşmede fabrikanın ne zaman açılacağı, işçilerin ne zaman işbaşı yapacağı gibi ayrıntıların konuşulacağını aktardı.

Görüşme öncesi 108 örgüt tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

Sendika Hakkı İçin Direnen Uğur Tekstil İşçilerinin Yanındayız!

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Uğur Tekstil fabrikası işçileri, kötü çalışma koşulları karşısında insanca çalışma koşulları ve insanca bir yaşam için Anayasal haklarını kullanarak DİSK/Tekstil sendikasında örgütlendiler. Yaklaşık bir ay önce yeterli çoğunluğa ulaşarak, sendikanın işyerinde yetkiyi almasını sağlayan Uğur Tekstil işçileri, sendikalaşmaya başladıkları günden beri fabrika yönetimi tarafından istifaya zorlanma, tehdit ve mobing gibi pek çok baskıya maruz kaldılar.

Bütün bu baskılar sonuç vermeyince, hileli bir şekilde fabrikayı kapatma yoluna başvuran ve fabrikada çalışan 300 işçinin tamamını işten atan fabrika patronu, fabrikayı kapanmış göstererek sendikanın işyerine girmesine engel olmak istiyor.

Uğur Tekstil işçileri bu işçi kıyımına, sendikadan kurtulmak için başvurulan bu hileli fabrika kapatmaya ve sendika düşmanlığına karşı günlerdir fabrika önünde direniyorlar. Uğur Tekstil işçileri fabrikanın tekrar açılmasını, bütün işçilerin yeniden işe alınmasını, işverenin sendikanın yetkisini ve işçilerin sendikal örgütlenme hakkını tanımasını ve sendikalı olarak işe geri dönmek istiyorlar. Fabrikanın önüne gelerek nöbet eylemi başlatmak isteyen, haklarını arayan işçiler ise karşılarında jandarmayı buluyorlar.

DİSK Tekstil Sendikasının yetki aldığı Uğur Tekstil fabrikasının yönetimi, uzun süren ayak direme çabalarının ardından, sendikanın ve işçilerin kararlı mücadelesi sonucunda sendikayla görüşmeyi kabul etti. 8 Ekim Cuma günü sendikayla görüşme yapacağını bildirdi.

Uğur Tekstil patronuna ve yöneticilerine sesleniyoruz: işçilere karşı bu suçları işlerken, bu cesareti ve gücü, bu duruma göz yuman iktidardan ve Urfa’daki yetkililerden ve bu kölelik düzeninin sürmesini isteyenlerden aldığınızı biliyoruz. Ancak hatırlatmak isteriz ki, Türkiye işçi sınıfının bir parçası olan, insanca bir yaşam ve sendika hakkı için onurlu bir mücadele veren Urfalı Uğur Tekstil işçileri de yalnız değildir!

Bölgemizdeki işçileri ucuz iş gücü yığını, bölgeyi ise patronlar için köle cenneti olarak gören bu anlayışa karşı, sendika ve insanca bir yaşam hakkı için mücadele eden, kölelik koşullarına karşı direnen Uğur Tekstil işçilerinin yanındayız. Yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkmasını umuyor, işçilerin ve sendikanın taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini belirtiyoruz.

Bizler aşağıda imzası bulunan sendikalar, emek ve meslek örgütleri olarak, Uğur Tekstil işçilerinin haklı mücadelesiyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor, talepleri kabul edilmediği taktirde devam edecek direnişlerini de sonuna kadar destekleyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

İMZACILAR:

URFA

Urfa Barosu

Urfa Tabip Odası

TMMOB Urfa İKK

SES Urfa Şubesi

Eğitim Sen Urfa Şubesi

Tarım Orkam Sen Urfa Şubesi

BES Urfa Şubesi

Haber Sen Urfa Şubesi

Tüm Bel-Sen Urfa Şubesi

ESM Urfa Şubesi

Yapı Yol Sen Urfa Şubesi

DİSK/Lastik-İş Hakan Plastik İşyeri Temsilciliği

Özak Tekstil İşçileri

Urfa/Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği

ÖHD Urfa Şubesi

İHD Urfa Şubesi

Mezopotomya Yazarlar Derneği

ANTEP

DİSK Antep Bölge Temsilciliği

Genel-İş Antep Şubesi

Türk-İş Antep İl Temsilciliği

Koop-İş Antep Şubesi

Tez Koop-İş Antep Şubesi

Eğitim Sen Antep Şubesi

SES Antep Şubesi

BES Antep Şubesi

Tüm Bel-Sen Şubesi

Gıda Mühendisleri Odası Antep İl Temsilciliği

ELAZIĞ

Eğitim Sen Elazığ Şubesi

SES Elazığ Şubesi

Yapı Yol Sen Elazığ Şubesi

Kültür Sanat Sen Elazığ Şubesi

MARDİN

Eğitim Sen Mardin Şubesi

SES Mardin Şubesi

BES Mardin Şubesi

Tüm Bel-Sen Mardin Şubesi

Tarım Orkam Sen mardin Temsilciliği

TMMOB Mardin İKK

DERSİM

Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri

Genel-İş Dersim Şubesi

Fedaş Dersim Enerji İşçileri

Munzur Su İşçileri

Ovacık Mercan Hes İşçileri

Eğitim Sen Dersim Şubesi

SES Dersim Şubesi

BES Dersim Şubesi

Tüm Bel Sen Dersim Şubesi

Haber Sen Dersim Temsilciliği

Tarım Orkam Sen Dersim Temsilciliği

Tunceli Ziraat Odası

Pertek Ziraat Odası

TMMOB Dersim İKK

MALATYA

Eğitim Sen Malatya Şubesi

SES Malatya Şubesi

BTS Malatya Şubesi

BES Malatya Temsilciliği

Tüm Köy Sen Malatya Şubesi

ERZURUM

Yapı Yol Sen İl Temsilciliği

ERZİNCAN

Eğitim Sen Erzincan Şubesi

KARS

Eğitim Sen Kars Temsilciliği

BES Kars Temsilciliği

BATMAN

SES Batman Şubesi

Eğitim Sen Batman Şubesi

Haber Sen Batman Şubesi

Tüm Bel Sen Batman Şubesi

BES Batman Şubesi

Tarım Orkam Sen Batman Şubesi

BTS Batman Şubesi

Yapı Yol Sen Batman Şubesi

Genel-İş Batman Şubesi

Petrol-iş Batman Şubesi

TMMOB Batman İKK

VAN

Eğitim Sen Van Şubesi

SES Van Şubesi

Tüm Bel-Sen Van Şubesi

BES Van Şubesi

Tarım Orkam Sen Van Şubesi

Yapı Yol Sen Van Şubesi

BTS Van Temsilcililiği

Haber Sen Van Şubesi

AĞRI

Genel-İş Ağrı Şubesi

DİYARBAKIR

Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri

SES Diyarbakır Şubesi

Eğitim Sen 1 Nolu Şube

Eğitim Sen 2 Nolu Şube

Eğitim Sen 3 Nolu Şube

Tüm Bel Sen Diyarbakır Şubesi

BES Diyarbakır Şubesi

Tarım Orkam Sen Diyarbakır Şubesi

Yapı Yol Sen Diyarbakır Şubesi

BTS Diyarbakır Şubesi

Haber Sen Diyarbakır Şubesi

ESM Diyarbakır Şubesi

DİVES Diyarbakır Şubesi

Kültür Sanat Sen Diyarbakır Şubesi

Dev Sağlık-İş Diyarbakır Şubesi

Genel-İş 1 Nolu Şube

Genel-İş 2 Nolu Şube

ADIYAMAN

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi

SES Adıyaman Şubesi

Petrol-İş Adıyaman Şubesi

ŞIRNAK

Genel-İş Şırnak Şubesi

SES Şırnak Şubesi

Eğitim Sen Şırnak Şubesi

BES Şırnak Temsilciliği

Tüm Bel-Sen Şırnak Şubesi

Tarım Orkam Sen Şırnak Şubesi

Yapı Yol Sen Şırnak Temsilciliği

ESM Şırnak Temsilciliği