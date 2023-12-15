Uğur Kurt'u öldüren polis için 6 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Okmeydanı'nda 2014 yılında bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği cemevinin avlusunda polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin dava Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararı doğrultusunda yeniden görülüyor.

Davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, polis sanık Sezgin K. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep etti. Savcı verilecek cezanın para cezasına çevrilmemesini istedi.

DHA'nın aktardığına göre Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt, "Eşim öldürüldüğünde oğlum 1,5 yaşındaydı, 10 yıl geçti ve sorgulamaya başladı. Ona söyleyecek söz bulamıyorum. Uğradığımız haksızlığın son bulmasını istiyorum" dedi.