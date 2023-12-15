AYM'den Taksim'de 1 Mayıs kararı: 'Taksim işçi ve emekçilerin ortak hafızası, kuşaklar boyunca aktarmalı'

Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesini "hak ihlali" saydı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) başvurusunu değerlendiren Yüksek Mahkeme'nin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AYM 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin iki başvuruyu ayrı ayrı ele aldı ve Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin "Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenemesi" olduğuna oyçokluğuyla hükmetti. Kararda Muhterem İnce karşı oy kullandı.

'Taksim sembolik bir değer, ortak hafıza'

Kararında, 1977 yılındaki katliama atıfla Taksim'in işçi ve emekçilerin "ortak hafızası" ve "sembolik değeri" olduğuna vurgu yapan AYM, meydanın önemine ilişkin şu değerlendirme yapıldı: “Bu nedenle işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada olanların dayanışmasının değil, aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için burada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır."

Ayrıca hangi mekanın toplantıya en uygun olacağını seçme serbestisinin toplantının düzenleyicilerine de tanınması gerektiği bildirildi.

Yüksek Mahkeme, başvuruda yer alan "kötü muamele yasağının ihlal edildiği" iddiasını ise "açıkça dayanaktan yoksun olduğu" gerekçesiyle reddetti.