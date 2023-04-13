Uğur Dündar TV100'den ayrıldı

Uğur Dündar ve Mine Özbek, TV100'den ayrıldıklarını açıkladılar.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Uğur Dündar, yaklaşık 4 ay önce çalışmaya başladığı kanala veda ettiğini "TV100 yönetimine bugüne kadar sağlamış oldukları editoryal bağımsızlık nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz" sözleriyle duyurdu.

Gazeteci Mine Özbek ise, "Bu süreçte yapımda ve yayında bizlere emeği geçen, katkı sağlayan TV100 kanalının bütün değerli çalışanlarına ayrıca içtenlikle teşekkür ederiz" dedi.

Tartışmalı SADAT reklamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100'de Uğur Dündar'a konuk olduğu ilk "Haftanın Panoraması" programı sırasında, daha önce kapısının önüne giderek paramiliter bir kuruluş olmakla ve seçim güvenliğini tehlikeye sokacak girişimlerde bulunmakla suçladığı SADAT'ın reklamı yayınlanmıştı.

Tepki çeken reklamın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan program sunucusu Uğur Dündar, ilgili bölümde bir aydır SADAT reklamının kullanıldığını, yayında 8 saniye yer aldığını ve televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırıldığını söylemişti.

Yeni adres belli değil

Dündar, Ocak ayından beri kanalda program yapıyordu. Dündar ve Özbek yeni adreslerini henüz açıklamadı.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'den ayrılan İsmail Saymaz'ın ve İpek Özbey'in Sözcü TV'ye geçmesi dikkat çekmişti.