İsmail Saymaz: Bağımsız bir işverenin sahibi olduğu medyada yayıncılık yapmak istiyordum

Halk TV'den ayrılarak Sözcü TV'ye geçen gazeteci İsmail Saymaz, "Bağımsız, bağlantısız bir işverenin sahibi olduğu bir medya grubunda herhangi bir çıkar odağının baskısı altında kalmadan yayıncılık yapabilme çabasının içerisinde olmayı çok istiyordum" dedi.

Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın konuğu olan Saymaz, katıldığı yayında şöyle konuştu:

"Ben 20 ay önce buradan ayrılmıştım. O zaman belli tercihlerin sonucunda ayrılmıştım. 20 aylık süreçte burada olmanın daha da anlamlı, daha da değerli olduğunu fark ettim.

Özellikle bağımsız, bağlantısız bir işverenin, gazetecilikte aileden yetişmiş bir işverenin sahibi olduğu bir medya grubunda herhangi bir çıkar odağının baskısı altında kalmadan ve ona göğsünü gererek yayıncılık yapabilme çabasının içerisinde olmayı çok istiyordum ve bu fırsat ikinci kez ayağıma geldi."