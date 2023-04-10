Halk TV'den İsmail Saymaz açıklaması

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'den ayrıldığını duyurmasının ardından Halk TV'den bir açıklama yapıldı.

"HALK TV'den kamuoyuna zorunlu bir açıklama" başlığıyla yayımlanan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Halk TV çalışanlarından İsmail Saymaz Ağustos ayına kadar geçerli sözleşmemiz olmasına rağmen bir başka grupla anlaştığını belirterek dün itibariyle Halk TV Ailesi’nden ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir.

Kendisine sözleşmemizi hatırlatıp Ağustos ayında ayrılabileceğini söyledik. Bunu kabul etmeyince seçim sonrasında ayrılmasını talep ettik.

Fakat Saymaz bu önerilerimizi de kabul etmedi ve bir süredir görüşme halinde olduğu kuruma gitmek için HALK TV'den ayrılmakta ısrar etti.

Bu tutumu hiç profesyonelce ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz.

Halk TV yoluna kararlılıkla devam edecektir. Saymaz’ın da yolu açık olsun."