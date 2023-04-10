İsmail Saymaz Halk TV'den ayrıldı: Halk TV sahibinin paylaşımı dikkat çekti

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Halk TV'den ayrılan Saymaz'ın, Sözcü TV ve Sözcü gazetesiyle anlaştığı iddia edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

'Halk, baskıyı görünce alanı terk edenleri değil...'

Saymaz'ın ayrılığının ardından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun ise bugün öğle saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım gündeme geldi.

Mahiroğlu, paylaşımında "Mücadele; süreklilik ister, omurga ister, ülkeye ve halkına bağlılık ister. Halk, baskıyı görünce alanı terk edenleri değil; ülkesi uğruna savaşanları bağrına basar" ifadelerini kullandı.