İsmail Saymaz: İnce’nin adaylıktan caymayacağını düşünüyorum

Gazeteci İsmail Saymaz, adaylığı henüz kesinleşmeyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği görüşmeye dair kulis bilgilerini paylaştı.

Halk TV'de yayımlanan yazısında Saymaz görüşmeyle ilgili, “Bir saatlik görüşmede CHP lideri Altılı Masa’dan, parlamenter sisteme dönüş sürecinden ve depremden söz etti. Cumhurbaşkanlığı bahsini açmadı. Ne İnce’nin adaylıktan çekilmesini ne Memleket Partisi’nin Altılı Masa’ya katılmasını teklif etti. Ne de İnce, iddia edildiği gibi, çekilmesi halinde cumhurbaşkanı yardımcılığı, üç bakanlık ve 20 milletvekilliği istedi. Pazarlığın ‘P'si bile geçmedi. Memleket Partili Dudu, CHP’nin herhangi bir adım atmadığını ve teklif getirmediğini söylüyor. Dudu, tabanlarının ittifaka sıcak bakmadığını belirterek, ‘Bizim açımızdan vaziyet dünden farklı değil’ diyor. CHP’li Özel ise İnce ve Memleket Partisi’nin oylarının seçime doğru azalacağını ve kendileri açısından bir risk faktörü olmaktan çıkacağını kaydediyor” dedi.

Saymaz sözlerinin devamında da şu görüşlerini aktardı:

“İki parti arasında kapı arkasında pazarlık yapılıyor olabilir mi? Olabilir. Elbette mümkün. Bu arayışlar son ana kadar sürecektir. Ancak cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili liste bu akşam kesinlik kazanacağı için geriye saatler kaldı. Bu sürede iki partinin uzlaşması çok düşük bir ihtimal. Kaldı ki ben İnce’nin adaylıktan caymayacağını düşünüyorum.”