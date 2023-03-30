Kulis: Muharrem İnce bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayacak

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, “Benim Ankara kulislerinden aldığım bilgi, Memleket Partisi ve CHP arasındaki görüşmelerin tamamen bitmediği yönünde” dedi.

Aktaş, “Görüşmenin ardından ortaya çıkan hava, İnce ile uzlaşma olmayacağı yönündeydi. Fakat iki parti arasında görüşmeler tamamen sonlanmadı. YSK’nın kesin liste açıklayacağı 31 Mart gece yarısına kadar zaman var. Benim kulislerden öğrendiğim, Muharrem İnce’nin, CHP liderinden iki bakanlık ve beş milletvekilliği talep ettiği. Fakat SP, Gelecek, DEVA ve DP’ye de listelerinde yer verecek olan CHP’de milletvekili listesi hazırlamak şu sıralarda en büyük sorun. Buna rağmen CHP, İnce’ye bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önerecek” iddiasında bulundu.

Erdoğan Aktaş, “Cumhurbaşkanı adaylığı kesin listesi YSK tarafından açıklanmadan, Muharrem İnce’nin, Kemal Kılıçdaroğlu lehine yarıştan çekilme olasılığı hiç de söylenildiği kadar düşük değil. Büyük olasılıkla bu akşam saatlerinde İnce, CHP ile anlaştığını açıklayacak” görüşünü ifade etti.

'Seçime kadar durum değişebilir' iddiası

100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanlığı seçimine girmeye hak kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin aday olmasının seçim sonuçlarında dengeleri değiştireceği konuşuluyor. Adaylığının Millet İttifakı’nın oylarını böleceği tartışması sürerken İnce ise en çok AKP’den oy alacağını ileri sürüyor. Bazı araştırma şirketleri de İnce’nin en çok CHP ve İYİP'ten oy çekeceği iddiasında. Dün Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini belirtse de kulislerde seçime kadar bu durumun değişebileceği konuşuluyor.