Kulis: 'CHP’de İnce defteri daha kapanmadı'

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaretini değerlendirdi.

Yetkin, "CHP’de İnce defteri daha kapanmadı: seçim süreci sürprizlere gebe" başlıklı yazısında, "Gelişmelere aşina bir CHP yöneticisi “Daha durun bakalım” dedi; “Cumhurbaşkanı adayları kesinleşmedi. Daha milletvekili listelerinin kesinleşmesine de çok var.” İnce ile konuşan arabulucular mı vardı? Ağza çekilen fermuar jesti… Çok var dediğiyse, 9 Nisan’da sona eren 10 günlük bir süreydi. “Unutmayın” dedi kaynağım; “Siyasette 24 saat bile çok uzun bir süredir. CHP yöneticisi Süleyman Demirel’in meşhur sözünü hatırlatıyordu. Aslında Ankara siyasetinde son birkaç günkü gelişmelere bakılacak olursa sadece CHP’nin İnce defteri değil, başka partilerde, hatta üç ittifakta da hiçbir defterin henüz kapatılmadığını görmek mümkün" dedi.

Yetkin, "Ne Kılıçdaroğlu’ndan İnce’nin talepleriyle karşılanacağı belli bir teklif gelmişti ne de İnce konuyu açıp eli boş desteğe mahkûm kalmak istemişti. Bu defter kapanmıştı; hatta kapanması iyi de olmuştu. CHP kaynaklarına göreyse henüz hiçbir defter kapanmamıştı" ifadelerini kullandı.

MHP'nin seçime kendi listeleriyle gireceğini hatırlattı, "Seçime 45 gün kalması belki çoğu için “çeyrek kala” kışlağında ama siyasette zaman da göreceli, 24 saat çok uzun olabiliyor. Sadece İnce için geçerli değil diye boşuna söylemiyorum. Seçim süreci son dakikaya kadar sürprizlere gebe görünüyor. İzleyelim, görelim" diye yazdı.