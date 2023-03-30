Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye: 'Has....r lan yürü git derler adama'

Gazeteci Can Ataklı, Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.

Ataklı, sert sözlerle hedef aldığı İnce'ye yönelik "Başından beri söylüyorum bu adam bir işe yaramaz. Ver herife, ne istiyorsa ver bu herife gitsin ya. Nasıl olsa itibarı sıfırlandı, ona bakanlık da versen partide önemli görev de artık bir numara olmaz, ne itirafı var ne seveni. Herkes nefret etmiş durumda... Kemal Kılıçdaroğlu ilmik ilmik ördü. Şimdi bütün bunlar olacak Muharrem diye biri çıkmış saçma sapan şeylerle, yüzde 60 alacağım, halk benim arkamda, saçma sapan şeylerle. Has....r lan yürü git derler adama" dedi.