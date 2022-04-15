Uğradığı işkenceyi anlatırken işkenceci polisin salonda olduğunu açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum atamalarına tepki göstermek için İzmir'de basın açıklaması yapmak isteyen yurttaşlara polis saldırmış, olay sonrası 6 yurttaş hakkında dava açılmıştı.

İzmir 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, basın açıklamasına katılmasından çok kısa süre hızla gözaltına alındığını söyleyen Aytül Uçar, gözaltı aracına alındığını, kendisinden sonra alınanların ters kelepçeli ve darp edilerek gözaltı aracına konulduğunu söyledi.

Ters kelepçe uyarısı sonrası polis aracında darp edildi

"Bunu yapmayın lütfen, ters kelepçeli bir insanı böyle sürükleyerek ona zarar veriyorsunuz" dediğini aktaran Uçar, bu sözleri sonrası polis aracı içinde darp edilerek kendisine de ters kelepçe takıldığını aktardı.

İşkence şikayeti yapılan polis duruşma salonunun izleyici bölümünde

"Bunu yapan polis şu an duruşma salonunda izleyici bölümünde, polise verdiğim ifadede de işkenceye uğradığımı ve şikayetçi olduğumu söylemiştim ama hiçbir işlem yapılmadı" diyen Uçar, duruma tepki gösterdi.

Hiçbir işlem yapılmadı

Avukatlar bunun üzerine failin kimliğinin tespit edilmesini isterken, ayrıca dosyadaki görüntülerden de bu polisin işkence yaptığını tespit ettiklerini ve kimliğinin bilinmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Ancak talep reddedilerek polisin kimliği teşhis edilmedi.