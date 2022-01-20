Uganda'da kadınların kamyonun ön koltuğuna binmesine yasak

Uganda'nın kuzeyinde bir meslek odası, kadınlara kamyonların ön koltuğuna binmeyi yasakladı.

Yerel esnaf ve bayileri temsil eden meslek odası, yasağı "kadınların kısa etek ve açık bacakla şoförlerin dikkatini dağıtabileceği ve kazalara neden olabileceği" şeklinde gerekçelendirdi.

Lira kentinde getirilen kararda, sürücülerin "eşlerini dahi" ön koltuğa bindiremeyeceği kaydedildi.

AFP'ye konuşan meslek odası başkanı Patrick Opia Obote, "daha önce yaşanan kazaların incelenmesinin" ardından getirilen yasağın derhal yürürlüğe gireceğini söyledi.

Söz konusu yasak, 10 Ocak'ta 9 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kamyon kazasının ardından getirildi. Polis, kazanın nedenini aşırı hız ve dikkatsiz sürüş olarak açıklamıştı.