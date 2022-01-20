İrlanda'da kadın cinayeti: Polisin tavrı eleştiriliyor

İrlanda'nın Tullamore kasabasında 23 yaşındaki kadın öğretmen Ashling Murphy 12 Ocak'ta kanal boyunca koşu yaparken öldürüldü. Cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 31 yaşındaki Slovak vatandaşı Jozef Puska dün çıkarıldığı mahkemede suçlamanın kendisine çevirmen vasıtasıyla okunmasının ardından "hayır" diye yanıt verdi.

Duruşmaya Murphy'nin ailesinin yanısıra çok sayıda kişi de katıldı. Soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alınıp sorgulandığı daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı. Sözkonusu şüpheli linç girişimine maruz kaldı.

Murphy'nin cenazesi Salı günü İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins ve Başbakan Micheál Martin'in de katıldığı törenle toprağa verildi. Çok sayıda kasabalının da katıldığı törende Murphy'nin öğrencileri öğretmenlerinin fotoğrafını taşıdı.

Yeni Posta gazetesine konuşan soL yazarı Çağdaş Gökbel polis ve medyanın halkı net bilgilendiremediğini, şüphelinin kökeni ve kimlik bilgilerinin ortaya saçıldığını ve linç girişimiyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Cinayet soruşturması yürüten polisin “sınıfta kaldığını” söyleyen Gökbel, Yeni Posta gazetesinin YouTube kanalında yayınlanan Avrupa Gündemi’nde işlenen suçlarda faillerin ya da şüphelilerin göç arka planının medyada yer bulmasının son derece endişe verici olduğunu dile getirdi.

'Avrupa'da göçmenler açısından alışıldık sahneler'

Şüphelinin 16 yaşında Romanya’dan İrlanda’ya geldiğini ve uzun yıllardır bu ülkede yaşamını sürdürdüğünü açıklayan Gökbel “Söz konusu şüpheli serbest bırakılsa dahi evini yakma tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Şimdi bir başka evde gizlenerek kalıyor. Henüz suçu sabitlenmeden göçmen kökeni ile birlikte sosyal medyada anılan ve sayısız tehdit ve hakaretin hedefinde olan şüphelinin durumu göçmenler açısından Avrupa’da ne yazık ki alışıldık sahnelerin sadece bir parçası“ dedi.

Programda Avrupa’da göçmenler ve mültecilere yönelik nefret ve ayrımcılığın Türkiye’deki tabloyu da anımsattığını vurgulayan gazeteci yazar Çağdaş Gökbel, önümüzdeki dönemde de çok daha yaygın bir biçimde göçmen ve mültecilerin salgın ve ekonomik krizin günah keçisi olmaya devam edeceğini aktardı.

Barbarca saldırı

Öte yandan Gökbel genç öğretmenin herkesin özgürce dolaştığı ve bisiklet sürdüğü bölgede, barbarca korkunç bir saldırıya uğradığını belirterek ayrıntıları şöyle aktardı:

“Garda, yani İrlanda’daki polis teşkilatına olayı görgü tanıkları haber verdi, polis olay yerine geldiğinde genç öğretmen hâlâ yaşıyordu, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi muhtemelen çok kan kaybetmiş olan Ashling’i kurtarmaya yetmedi. Olayın gerçekleştiği bölge ve genç bir kadının ölümü tüm Tullamore halkını dehşete düşürdü.

'Polis iyi bir sınav vermedi'

Doğal olarak aynı hızla tüm ülke ayağa kalktı, tıpkı İngiltere’de Sarah Everard cinayetinde olduğu gibi insanlar Galway’de ve Cork’ta ellerinde mumlarla sokaklara döküldü. Olayın ilk aşamasında medyanın ve polis teşkilatının iyi bir sınav verdiğini söyleyemem. Gazetecilik deneyimlerim bu tür olaylarda özellikle küçük bir bölgede dedikoduları engellemek gerektiğini gösteriyor. Oysa hem polis hem de medya, halkı net bilgilendiremedi. Umarım bunu soruşturmanın iyi yürütülmesi ve katilin yakalanabilmesi için yapmışlardır, dileğim bu yönde.

'Şüphelinin tüm bilgileri herkes tarafından öğrenildi'

Çünkü aynı gün polis tarafından takip edilen bir adam birinci dereceden şüpheli olarak gözaltına alındı ve onun hakkındaki tüm bilgiler ve şahsın geçmişi bir anda kasabada yaşayan herkes tarafından öğrenildi. İrlanda yasalarına göre kimliği gizli tutulmak zorunda olan şüpheliye dair tüm bilgiler hızla kasabada yayıldı yine aynı hızla sosyal medyaya yayıldı. Medya’nın burada yaptığı en büyük yanlış zanlının kimliği gizlenirken milliyetinin gizlenmemiş olmasıydı. İsmini ve kimliğini vermedikleri bir adamın Romanyalı kimliği ön plana çıkarıldı.

Sosyal medyada 'Romanyalı' diye etiketlendi

Neticede sosyal medyada ‘Romanian’ başlığıyla twitter’da hashtag açıldı ve bu korkunç olay üzücü bir şekilde ırkçıların malzemesi olmaya çalıştırıldı. Söylediğim gibi bu dalganın sorumlusu medyaydı. Aklı başında olan tüm İrlandalılar bu duruma tepki gösterdi. Polis teşkilatının kamuoyunu düzgün bilgilendirilmemesi toplumda katilin yakalandığı hissini doğurdu.

Güvenli eve yerleştirildi

Neticede birinci dereceden şüpheli olarak gözaltında tutulan şahıs serbest bırakıldı ve kimliğinin ifşa olması nedeniyle güvenli bir eve yerleştirildi. Polisin bu kişiye odaklanmasının sebebi yine iddialara göre kadınlara karşı şiddet suçuna karışmış ve uyuşturucu geçmişinin olması.

Kaos ortamından katiller yararlanıyor

Bu andan itibaren Tullamore’daki insanlar yeniden bir dehşete sürüklendi, katilin elini kolunu sallayarak aramızda dolaşıyor olması hissi kasabadaki herkesi yıpratıyor. Unutmamak lazım ki bu kaos ortamından katil ya da katiller yararlanabiliyor. Milliyetçi tepkiyi yükselten bir tutum almak büyük, tehlikeli ve ciddi bir hataydı.

Failin milliyetine odaklanmak yerine olayın çözümüne odaklanmak gerek

Sarah Everard cinayetini bir mülteci ya da bir göçmen değil elçiliklerde çalışan kıdemli bir polis işlemişti; bu gerçeği unutmamakta fayda var. Failin milliyetine odaklanmak yerine olayın nasıl çözüleceğine odaklanmak gerek. Polis halka bir dağ bisikletinin fotoğrafını göstererek tanıyıp tanımadıklarını soruyor. Kafalarda pek çok soru var, görgü tanıklarına rağmen zanlının robot resminin dahi çıkarılmamış olmaması büyük bir soru. Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi İrlanda’da kronikleşen ve suçu yaratan sorunlar var. Uyuşturucu bu meselelerin başında geliyor.

Soruşturma tamamlandığında tüm bu sorunları detaylarıyla yazmaya çalışacağım. Henüz soruşturma net olarak tamamlanmadığı için ilk elden verebileceğim bilgiler bu kadar. Ayrıca Ashling Murphy için Tullamore Town Park’ta toplanarak, mumlar yaktık. Bu genç öğretmenin öğrencileri gerçek manada kâbusu yaşıyor. Tullamore halkı olarak böyle bir zamanda daha fazla kenetlenmemiz gerekiyor. Polisin bir an önce sorumluları yakalamasını umuyorum.”