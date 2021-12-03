İrlanda'da yasal statüye sahip olmayan göçmen ve mülteciler hakkında yeni karar

İrlanda’da herhangi bir yasal statüye sahip olmayan ve belgesiz olarak ülkede yaşam mücadelesi veren 3 bini çocuk olmak üzere toplamda 17 bin kişi bir kereye mahsus olmak üzere yasal statü için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunabilecek.

Cuma günü kamuoyuna bakanlık kaynaklarından verilen bilgiye göre göçmenlik izni olmadan İrlanda’da en az dört yıl kalan belgesiz göçmenleri kapsayacak. Bu süre aileler için üç yıl olacak. Adalet Bakanı Helen McEntee ise çalışmanın kapsamının geniş olduğunu ve hali hazırda sığınma başvurusu yapan ancak 2 yıl ve daha uzun süredir başvuru sonucu bekleyenlerin de başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Başvurular için 23 yaşından büyük kişiler 550 avro, ailelerse 700 avro başvuru ücreti ödeyecek. Nesilde bir kez olarak belirtilen proje mülteci ve göçmenler arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

11 yıldır zorlu bir mücadelenin ardından yasal haklarına kavuşacak olan göçmenler Dublin’de bir araya geldi ve küçük bir kutlama yaptı.

Başvurular Ocak ayında alınmaya başlayacak ve 6 ay boyunca devam edecek.