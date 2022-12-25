Ufuk Üniversitesi Hastanesi’nde maaş krizi: Zam bize hayal, YÖK adım atsın

Ufuk Üniversitesi’nin tıp fakültesi hastanesinde bir süredir maaş krizi yaşanıyor.

Tüm hastane personelinin ekim ayı maaşları kasım ayında gecikmeli yatarken, 70’in üzerinde uzman hekim ile 50’nin üzerindeki asistan hekimin kasım ayı maaşları aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen hala yatırılmadı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, muhatap bulamadıklarını, maaş sorununun daha da büyüyeceğine dair duyumlar aldıklarını, uzman hekimlerin kamuya geçmesi nedeniyle asistan hekimlerin eğitimlerinde aksamaların olduğunu belirten hekimler Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) adım atmasını ve sorunun çözülmesini talep ediyor.

'Üniversite finansman erişiminde zorluk yaşadıklarını söyledi'

Vakıf üniversitesi yönetiminin maaş ödemelerine dair resmî açıklama yapmadığını belirten Ufuk Üniversitesi Hastanesi çalışanı hekimler Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na CİMER üzerinden başvuruda bulundu.

Sorunlarının ne zaman çözüleceğine dair başvuruya üniversitenin muhasebe ve mali işler müdürlüğü tarafından yanıt verildi. Üniversite personel maaşlarının ayın 8’inci günü ödenirken her ayın 15’inci günü ödenmesi kararı aldığını hatırlatan müdürlük yanıtında, “Ayrıca, finansman erişiminde zorluk yaşandığı için maaş ödemelerinde aksamalar olmaktadır” dedi.

'Yedi uzman hocamız atamaya girdi, devlete geçti'

Aralık ayında asistan hekimler ve uzman hekimler olarak maaşlarını alamadıklarını, resmi açıklamanın üniversite tarafından yapılmadığını belirten, isminin yayınlanmasını istemeyen asistan hekim, "Mütevelli heyetiyle yüz yüze yaptığımız görüşmelerde hastanenin parasının olmadığını maddi sıkıntılardan dolayı maaşlarımızın yatırılamadığını, ne zaman yatırılacağının belli olmadığını, bu maaş yatmama durumunu büyük ihtimalle önümüzdeki ay da yaşayacağımızı, şubat ayında ise üniversitenin öğrenci paralarıyla bir sıkıntı yaşamayabileceğimizi söylediler. Haziran ayına kadar hastanenin durumunun belirsiz olduğunu ifade ediyorlar" diye konuştu.

Hekimler hariç hastanede çoğu kişinin asgari ücretle çalıştırıldığını, kasım ayında tüm hastane personelinin maaşının yatırılmadığını, aralık ayında ise 70’in üzerinde hoca ile 50’nin üzerinde asistan hekimin maaşlarının yatırılmadığını söyleyen hekim, "Bu nedenlerden dolayı yakın zamanda yedi uzman hocamız atamaya girdi ve devlete geçtiler. Bizim asistan arkadaşlarımızdan da devlet hastanesine geçebilenler geçti. Ben de şu an geçmek için çaba sarf ediyorum" ifadelerini kullandı.

'YÖK'ün adım atması gerekiyor'

YÖK’e, Tıpta Uzmanlık Kurulu’na da dilekçeler verdiklerini, Sağlık Bakanlığı’na, Çalışma Bakanlığı’na CİMER üzerinden sürekli başvurular yaptıklarını belirten uzman hekim, “Buraya biz TUS sınavıyla geldik ve YÖK’ün kadrosunda çalışıyorum. Önümüzde yine bir TUS sınavı var. O sınavda burayı tercih etmeyi düşünen bir kişiye neden buraya gelmemesi gerektiğini anlatacağım. Hem devletin verdiği tutarda maaşları vermiyorlar hem de düzenli olarak maaşlarımızı yatırmıyorlar” ifadelerini kullandı.

Maaşların yatmaması nedeniyle zor durumda kaldıklarını, küçük çocuğu olan çalışma arkadaşlarının borç aldığını, belirsizliğin ne zaman çözüleceğine dair de açıklama yapılmamasının kaygılarını artırdığını ifade eden hekim, “Biz dokuz gündür maaş alamadık bugün yatacak şu saatte yatacak diye bizi oyalıyorlar” dedi.

Hekim sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu maddi sıkıntıyı çözmesi için YÖK’ün adım atması gerekiyor. Üniversitenin taşınmazları var. Bunu satmak için başvurduklarında YÖK’ün bunu satmasına engel olduklarını söylemişlerdi. Bu da geçici bir durum ama akut durumdaki sorunları çözebilirdi. YÖK’ün buranın yönetimini düzeltmesi gerekiyor. Asistan hekimler olarak bizim başka hastanelere geçiş için önümüzün açılması da gerekiyor."

'Doktor oluyorsunuz, ailenizden para almak durumunda kalıyorsunuz'

Ufuk Üniversitesi’nde çalışan bir diğer asistan hekim de ekim ayından bu yana yaşadıkları maaş sorununu anlattı ve "Asistan hekim olduğumuz için mesleğe yeni başlamış, birikimi olmayan insanlarız. Birikimimiz olsa gecikme tolere edilebilir ama temel ihtiyaçlarımızı, evimizin kiralarını, faturalarımızı, kredilerimizi ödeyemiyoruz" ifadelerini kullandı. Hekim şunları söyledi:

“Ben kiramı ödemek için kardeşimden para istedim. Diğer arkadaşlar da annesinden babasından para alıp bu süreci idare etmeye çalışıyor. Bu yaşa geliyorsunuz, doktor oluyorsunuz, ailenizden yine para almak ya da istemek durumunda kalıyorsunuz. Gelecek ay da sıkıntı devam edecek. Ben bekarım ama evli olan çocuğu olan arkadaşlarımız var. Sonuçta bunların masrafları ve ihtiyaçları var. Bu ciddi bir sıkıntı yaratıyor."

'Normal maaşı alamıyorken bize zam hayal'

Asistan hekim olarak aldıkları maaşın 13 bin 200 lira olduğunu, nöbet ücretleriyle birlikte 19 bin lira tutarında maaş aldıklarını ifade eden asistan hekim, “Nöbet ücreti de devlette çalışan asistan hekimlere göre düşük. Devlette nöbetin saati 70 lirayı geçerken bizde 48 TL. Tuttuğumuz nöbetin 130 saat üzeri de ödenmiyor. Sağlık Bakanlığı’nın son düzenlemesiyle birlikte eş değerimiz olan kamudaki asistan hekimler 30 bin liranın üzerinde maaş alıyor. Teşvik, döner sermaye gibi ücretleri söylediğimizde ‘Biz bunları ödeyemeyiz’ diyorlar. Maaşları da ödeyemiyorlar" diye konuştu.

Asgari ücrete yapılan zammın ardından kamu çalışanlarına da zam yapılacağını, kendilerinin ise bu durumdan “olumlu” etkilenmeyi beklemediğini ifade eden hekim, "Asgari ücrete de zam geldi. Devlet memurlarına da zam yapılacak. Bize de bu oranda zam yapmaları gerekiyor ama ne yapacaklar bilmiyoruz. Sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Normal maaşı alamıyorken bize zam hayal" dedi.

'Bazı asistanlar yeniden TUS'a girmeyi planlıyor'

Ufuk Üniversitesi hastanesinde çalışan uzman hekimlerin primlerinin kesildiğini, 16 bin lira civarında maaş yatırıldığını, hocalarının istifasıyla eğitimin zarar gördüğünü ve pazartesi günü eylem yapmayı planladıklarını belirten hekim sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz buraya TUS’u kazanıp geldik. Ekonomik durumunun ne olduğu ne olacağı bizim problemimiz değildi. Bizim temel derdimiz burada eğitim almak. Şimdi maaş ödenmemesinden kaynaklı eğitim de çok ciddi aksamalar yaşanıyor. Bize eğitim veren hocalarımız maaş sorunu nedeniyle hastaneden ayrılmaya başladılar. Açıktan atamayla kamuya geçen çok fazla hocamız oldu. Asistan hekimler de yatay geçişe başvuruyorlar. Bazı asistanlar ise yeniden TUS’a girmeyi, bölümünü ve üniversiteyi değiştirmeyi planlıyorlar."